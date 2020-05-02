Aşk 101 dizisi yeni sezon ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 2. sezon tarihi belli mi? Aşk 101 nereden, nasıl izlenir?

Netflix platformu üzerinden yayınlanmaya başlanan Netflix’in 4. Yerli yapımı Aşk 101 yayınladığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini üzerinde toplamayı başardı. Türkiye’de en çok izlenenlerde ilk sıralara yerleşen dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor. İlk sezonu bitiren kişiler ise 2.sezonun ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki Aşk 101 2.sezon ne zaman yayınlanacak?

Aşk 101 Konusu Nedir?

Dizide aynı lisede okuyan 5 gencin okuldan atılmamak için öğretmenlerini basketbol koçuna aşık etme çabaları işleniyor. Bu amaç için uğraşan gençler bu yolda kendi aşklarını keşfetmektedir. 1998 yılında geçen dizide o yıla dair şarkılar da çalmaktadır. İlk sezonun ucu açık bitmesi ikinci sezonda neler olacağını merak ettirmektedir.

Aşk 101 Oyuncu Kadrosu

Kubilay Aka – Kerem

Kaan Urgancıoğlu – Kemal

Alina Boz – Eda

Pınar Deniz – Burcu

Mert Yazıcıoğlu – Sinan

Selahattin Paşalı – Osman

İpek Filiz Yazıcı – Işık

Bade İşçil –

Müfit Kayacan – Necdet

Aşk 101 2.Sezon Ne Zaman?

Dizinin ilk sezonunun bitişi 2.sezonun da geleceğinin habercisi şeklindeydi. Ayrıca dizinin izlenmesinin de fazla olması sebebi ile 2.sezon gelecektir. Korona virüsün etkisinin zayıflaması ile dizinin 2.sezon çekimleri başlayacaktır. 2021 yılında dizinin 2.sezonun geleceği tahmin ediliyor.

Aşk 101 Dizisi Nerede Çekiliyor? Aşk 101’deki Yalı Nerede?

Aşk 101 dizisindeki lise çekimleri Beşiktaş’da yer alan Maçka Akif Tunçel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılıyor. Sinan’ın oturduğu yalı ise İstanbul’da yer alan Kanlıca’da bulunuyor.

Aşk 101 Hangi Bölümde Ne Oldu?

Bu bölüm diziye ilişkin spoiler içermektedir.

Aşk 101 1.Sezon 1.Bölüm: Dizinin ilk bölümünde okulun belalı grubu

Netflix platformu üzerinden yayınlanmaya başlanan Netflix’in 4. Yerli yapımı Aşk 101 yayınladığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini üzerinde toplamayı başardı. Türkiye’de en çok izlenenlerde ilk sıralara yerleşen dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor. İlk sezonu bitiren kişiler ise 2.sezonun ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki Aşk 101 2.sezon ne zaman yayınlanacak?

Aşk 101 Konusu Nedir?

Dizide aynı lisede okuyan 5 gencin okuldan atılmamak için öğretmenlerini basketbol koçuna aşık etme çabaları işleniyor. Bu amaç için uğraşan gençler bu yolda kendi aşklarını keşfetmektedir. 1998 yılında geçen dizide o yıla dair şarkılar da çalmaktadır. İlk sezonun ucu açık bitmesi ikinci sezonda neler olacağını merak ettirmektedir.

Aşk 101 Oyuncu Kadrosu

Kubilay Aka – Kerem

Kaan Urgancıoğlu – Kemal

Alina Boz – Eda

Pınar Deniz – Burcu

Mert Yazıcıoğlu – Sinan

Selahattin Paşalı – Osman

İpek Filiz Yazıcı – Işık

Bade İşçil –

Müfit Kayacan – Necdet

Aşk 101 2.Sezon Ne Zaman?

Dizinin ilk sezonunun bitişi 2.sezonun da geleceğinin habercisi şeklindeydi. Ayrıca dizinin izlenmesinin de fazla olması sebebi ile 2.sezon gelecektir. Korona virüsün etkisinin zayıflaması ile dizinin 2.sezon çekimleri başlayacaktır. 2021 yılında dizinin 2.sezonun geleceği tahmin ediliyor.

Aşk 101 Dizisi Nerede Çekiliyor? Aşk 101’deki Yalı Nerede?

Aşk 101 dizisindeki lise çekimleri Beşiktaş’da yer alan Maçka Akif Tunçel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılıyor. Sinan’ın oturduğu yalı ise İstanbul’da yer alan Kanlıca’da bulunuyor.

Aşk 101 Hangi Bölümde Ne Oldu?

Bu bölüm diziye ilişkin spoiler içermektedir.

Aşk 101 1.Sezon 1.Bölüm: Dizinin ilk bölümünde okulun belalı grubu Eda, Osman, Sinan ve Kerem okuldan atılmalarını engelleyen tek kişinin Burcu Hoca olduğunu fark ederler.

Aşk 101 1.Sezon 2.Bölüm: Eda, Osman, Sinan ve Kerem Işık’tan yardım isteyerek Burcu Hocaları ile Kemal Hoca’nın arasını yapmak için konsere gelmelerini sağlarlar.

Aşk 101 1.Sezon 3.Bölüm: Burcu Hoca ile Kemal Hoca’nın arasındaki duygular ilerlerken Sinan ise Işık’a açılsa mı açılmasa mı karar vermeye çalışmaktadır.

Aşk 101 1.Sezon 4.Bölüm: Işık ve Eda kafa kafaya verir. Eda, Osman, Sinan Işık ve Kerem Tuncay’ı dener

Aşk 101 1.Sezon 5.Bölüm: Osman, Tuncay’a iş teklif eder ancak işler beklediği gibi gitmez. Işık, Burcu ve Kemal’İn birlikte yürütebileceği bir iş önerir.

Aşk 101 1.Sezon 6.Bölüm: Işık, Eda ve Burcu kızlar gecesi düzenler. Işık yıllar sonra yalıya gider.

Aşk 101 1.Sezon 7.Bölüm: Eda, Osman, Sinan, Kerem ve Işık yeni yapılan laboratuvarda kavga eder. Okuldan atılmalarına ramak kalmıştır.

Aşk 101 1.Sezon 8.Bölüm: Eda, Osman, Sinan Işık ve Kerem’in okuldan atılmaması için tüm okulun karşısında özür dilemeleri gerekmektedir.

okuldan atılmalarını engelleyen tek kişinin Burcu Hoca olduğunu fark ederler.

Aşk 101 1.Sezon 2.Bölüm: Eda, Osman, Sinan ve Kerem Işık’tan yardım isteyerek Burcu Hocaları ile Kemal Hoca’nın arasını yapmak için konsere gelmelerini sağlarlar.

Aşk 101 1.Sezon 3.Bölüm: Burcu Hoca ile Kemal Hoca’nın arasındaki duygular ilerlerken Sinan ise Işık’a açılsa mı açılmasa mı karar vermeye çalışmaktadır.

Aşk 101 1.Sezon 4.Bölüm: Işık ve Eda kafa kafaya verir. Eda, Osman, Sinan Işık ve Kerem Tuncay’ı dener

Aşk 101 1.Sezon 5.Bölüm: Osman, Tuncay’a iş teklif eder ancak işler beklediği gibi gitmez. Işık, Burcu ve Kemal’İn birlikte yürütebileceği bir iş önerir.

Aşk 101 1.Sezon 6.Bölüm: Işık, Eda ve Burcu kızlar gecesi düzenler. Işık yıllar sonra yalıya gider.

Aşk 101 1.Sezon 7.Bölüm: Eda, Osman, Sinan, Kerem ve Işık yeni yapılan laboratuvarda kavga eder. Okuldan atılmalarına ramak kalmıştır.

Aşk 101 1.Sezon 8.Bölüm: Eda, Osman, Sinan Işık ve Kerem’in okuldan atılmaması için tüm okulun karşısında özür dilemeleri gerekmektedir.

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