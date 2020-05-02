Aşk 101 yeni sezon var mı? Aşk 101 2. sezon Netflix’te ne zaman yayınlanacak?

Türkiye’nin 3. Netflix dizisi olan Aşk 101 dün akşam yayınlandı. Dizi yayınlanmasının ardında sosyal medyanın en çok konuşulanlar listelerine girdi. Dizinin hayranları şimdiden kaç sezon süreceğini ve 2.sezonun ne zaman yayınlanacağı gibi soruları araştırmaya başladı.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Pınar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı ve Kaan Urgancıoğlu gibi oyuncular bulunurken yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer üstleniyor. Dizinin yapımcılığını Ay Yapım yapıyor ve senaryosunu Meriç Acemi yazıyor.

Aşk 101 konusu nedir?

Dizinin konusuna baktığımızda, 17 lise öğrencisinin okullarındaki en sevdikleri hocalarını okulda tutmak için yaptıkları plan ve bu plan çevresinde yaşanan olayları anlatıyor. Sevilen öğretmenlerini okula yeni gelen basket hocalarına aşık etmeye çalışırlarken birden kendileri de aşkı tanımaya başlıyorlar. Bu olaylar gerçekleşirken sevginin gücünü ve değerini anlarken birlikte ne çok ortak noktalara sahip olduklarını keşfediyorlar.

Aşk 101 oyuncuları kimler?

Kubilay Aka-Kerem

Kubilay Aka 1995 yılında dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetim bölümü mezunudur. Oyunculuk eğitimi sonradan almıştır ve Kanal D’de yayınlanan Vatanım Sensin dizisi ve Show TV’de yayınlanan Çukur dizisinde rol almıştır.

Kaan Urgancıoğlu

8 Mayıs 1981 İzmir doğumlu oyuncu Ortaokulu Özel Türk Koleji’nde Liseyi Amerikan Kolejinde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü’nden mezun olmuştur. Daha sonra yüksek lisansını Film ve drama üzerine Kadir Has Üniversitesi’nde yapmıştır. Aldığı eğitimlere New York’ta Stella Adler’den oyunculuk eğitimini de ekleyerek kariyerinin temellerini atmıştır. İlk oyunculuk deneyimlerini Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerinde başrol oynayarak yaşamıştır.

Alina Boz-Eda

14 Haziran 1998 Moskova doğumludur. Annesi Rus babası Türk olan oyuncu ilkokula başlayana kadar Rusya’da yaşadı. 7 yaşına ailesinin işlerinden dolayı döndü ve ilkokul eğitimine İstanbul’da başladı. Liseyi Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümü’nde okuyarak tamamladı ve ardından Kadir Has Üniversitesi tiyatro bölümüne girdi.

İlk oyunculuk deneyimini Star TV ekranlarında yayınlanan Paramparça dizisinde yaşadı. Daha sonra Kaçma Birader adlı sinema filminde ikinci kez kameraların karşısına geçti.

Pınar Deniz-Burcu

Mert Yazıcıoğlu-Sinan

10 Kasım 1994 İstanbul doğumlu oyuncu İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Çocukluğundan beri oyuncu olmak istediğini söyleyen güzel oyuncu ilk oyunculuk deneyimini Sil Baştan adlı dizide yaşamıştır. Devamında Murat Dalkılıç’ın klibinde ve Vatanım Sensin adlı dizide gözü yüklerden olan bir genç kızı canlandırarak kariyerine devam etmiştir.

10 Mart 1993 İstanbul doğumlu oyuncu İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme bölümüne devam ederken 2. Sınıfta eğitimine ara vermiştir ve okulu dondurmuştur.

Bir arkadaşının oynadığı dizinin setine giderek hayatı değişen oyuncunun ilk oyunculuğa karar vermesi bu sette gerçekleşmiştir. Sumru Onat’ın olan Cast-33’le ve hemen ardından da Ümit Çırak2la tanışarak oyunculukla ilgili ilk adımları attı. Çırak’tan 3 Mota Eğitim atölyesinde oyunculuk üzerine dersler aldı. Gittiği birkaç deneme sonrasında Dedemin İnsanları filmine seçildi ve Kanla D’de yayınlanan Kayıp Şehir dizisine konuk oyuncu olarak girdi. Böylece ilk oyunculuk deneyimlerini yaşadı.

Asıl tanınmasını sağlayan yapım bir dönem en çok izlenen dizlerden biri olan Fox ekranlarında yayınlanan Karagül dizsinde Baran karakterini canlandırması oldu.

2018 yılında ekran ömrü çok uzun olmasa da Mehmet Bir Cihan Fatihi adlı dizide oynayarak oyunculuğa devam etti.

Selahattin Paşalı-Osman

2 Şubat 1990 Bodrum doğumlu oyuncu oyunculuk eğitimini Craft Oyunculuk Atölyesi’nde almıştır. Buna ek olarak Budapeşte’de Sanat Yönetimini tamamlamıştır. Oyunculuktaki ilk deneyimini 2017 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan Kalp Atışı adlı dizide yaşamıştır. Selahattin Paşalı şimdilerde Leke adlı dizide Arda karakterine hayat vermektedir.

İpek Filiz Yazıcı-Işık

2001 yılı İstanbul doğumludur. Henüz lise öğrenimi gören genç oyuncu il oyunculuk tecrübesini Babam ve Ailesi dizisinde yaşamıştır. Fox ekranlarında yayınlanan Kayıtdışı dizisinde Tuğba karakterine hayat vermektedir. Genç oyuncu aynı zamanda Lc Waikiki ve Çokokrem markalarında da reklam filmi oyunculuğu yapmıştır.

Bade İşçil

Bade Sualp İşçil 8 Ağustos 1983 İstanbul doğumludur. Moda ve Tasarım mezunu olan oyuncu ilk kez ekranlara 2007 yılında Cıne5’te yayınlanan Metropol Cafe adlı dizide geldi. Adının asıl duyulmaya başlaması 2009-2011 yıllarında reytingleri alt üst eden ve büyük izlenme oranları elde eden Ezel adlı intikam konulu dizide Şebnem karakterini oynamasıyla gerçekleşti. İş adamı Malkoç Sualp’ 2013 yılında evlenmiş ve bu evlilikten Azur ismini verdikleri oğulları olmuştur.

Müfit Kayacan

Antalya2nın Kaş ilçesinde 17 Ocak 1959 yılında dünyaya gelen usta oyuncu, Çukurova Endüstri Mühendisliği mezunudur. 25 sene sanat yönetmenliğini üstlendiği Antalya Büyükşehir Tiyatroları’nın kurucuları arasındadır. Bu süre içinde 32 farklı oyunda izleyici karşısına çıkmıştır. Oyunculuk mesleğine ek olarak Antalya’da Kültürel Hizmetler Dire Başkanlığı’nı tam 10 sene üstlendi. Bu görev sürecinde “Liselerarası Ulusal Tiyatro Şenliği” ilk kez yapılmaya başlandı ve yarışmada 6 katılımcı yer aldı. Usta oyuncu aynı zamanda Altın Portakal Film Festivallerinde pek çok jüri koltuğunda oturmuştur. Likya Seyirlik Oyunlar Festivali’nin yaratıcıları arasında yer alır. Tiyatronun yaygınlaşması ve artması için büyük çalışmalar ve çabalarda bulunmuştur. Köylere, cezaevlerine tiyatroyu ulaştırmış ve yaymıştır. Ülkede önemli projelerden biri olarak kabul edilen Kadınlar Tiyatro ile buluşuyor projesini yürütenlerin arasında yer alır. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra az da olsa birkaç tv yapımında yer almıştır. 2 çocuk babası olan usta oyuncu Kanlı Nigâr oyunundaki “Abdi” rolüyle 16. Afife Tiyatro Ödülleri “En İyi Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncu” ödülüne aday gösterilmiştir.