Aşk Ağlatır Ada ile Rüzgar evlenecek mi?

Yapımcılığını MF Yapım’ın yaptığı, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği Aşk Ağlatır dizisinin başrollerinde Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağızcan Konyalı paylaşıyorDeniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağızcan Konyalı gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Aşk Ağlatır final bölümüyle bu akşam seyirci karşısına çıkacak ve Nalan’dan Ada’nın Rüzgar’la evlenecek olduğu bilgisini edinen Yusuf, çılgına döner.

AŞK AĞLATIR FİNAL BÖLÜMÜNDE ADA İLE RÜZGAR EVLENECEK Mİ?

Ada’nın servetini almak isteyen İsmail, Erdem’in karısına ulaşmaya çalıştığı sırada Hünkar ile karşılaşır ve İsmail’i korku sarar. Hünkar, İsmail’e Ada’ya yaptıklarının hesabını sorar. Yusuf’un, Ada’nın sevdiği kişilere herhangi bir zarar gelmemesi için yaptığı fedakarlıkları öğrenir ve onu Rüzgar’ın yanından almak için çabalamaya başlar.

Yusuf ve sevdiklerinin daha iyi bir hayat sürmesi için Rüzgar’ın evlilik teklifini kabul eden Ada’yı babası ile ilgili birçok sürpriz gelişme beklemektedir. Diğer bir taraftan Zeynep’in kocası, ona söz vermesine rağmen hala niçin tekrardan Özbenler’in peşinde olduğunu düşünmeye başlar. Hünkar’ın Ada ile arasındaki sırrını öğrenmeye oldukça yakındır.

Final bölümüyle Show TV’de yayınlanacak olan Aşk Ağlatır’ın saati ise bu akşam 20:00’de başlayacak.