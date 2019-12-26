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Aşk Ağlatır dizisi neden final yaptı, neden bitti? Yeniden başka kanalda başlar mı?

Aşk Ağlatır dizisi neden final yaptı, neden bitti? İlk bölümleri ile reytinglerde üst sıralarda yer alan Aşk Ağlatır dizisinin yeniden başka kanalda başlayıp başlamayacağı merak ediliyor.

26 Aralık 2019 Perşembe 10:52
Aşk Ağlatır dizisi neden final yaptı, neden bitti? Yeniden başka kanalda başlar mı?

Aşk Ağlatır Dizisi Neden Bitti? Başka Kanala Mı Geçti?

Başrollerinde Hafsanur Sancaktutan, Deniz Can Aktaş ve Yağız Can Konyalı’nın bulunduğu Aşk Ağlatır dizisi 16.bölüm ile final yapıyor. Aşk Ağlatır dizisinde taşradan İstanbul’a göç eden ve tek başına hayatta kalmaya çalışan gençlerin vicdanları ve aşkları arasında kaldıkları hikayeler anlatılmaktadır.

İlk bölümleri ile reytinglerde büyük başarı yakalayan Aşk Ağlatır dizisi final kararı aldı. Final kararı ile ilgili yapımcıdan veya yönetmenden herhangi bir açıklama yapılmadı. Dizinin zamanla düşük reyting yaptığı ve maddi sıkıntılar içerisine girdiği düşünülüyor.

Aşk Ağlatır Dizisi Yeniden Başlar Mı?

Aşk Ağlatır dizisinin devam etmesi pek mümkün değil. Farklı bir kanala geçeceği de düşünülmüyor. Farklı bir kanala geçseydi final bölümü ile ekranlara veda etmezdi. İzleyiciyi elde tutmayı başaramadığı için dizinin final yapmasına karar verildi.

Aşk Ağlatır Dizisi Final Bölümünde Neler Olacak?

İsmail, Ada’nın servetinin peşine düşmüştü ancak Erdem’in karısına ulaşmak için yollara düştüğü sırada Hünkar’la karşılaştı. İsmail bu karşılaşmayı hiç beklemiyordu. Ada ona yaptıklarının hesabını sorar ve sevdiklerinin zarar görmemesi için kendinden vazgeçer. Bunu öğrenen Yusuf onu Rüzgar’ın ellerinden kurtarmak için elinden geleni yapar.

Yusuf sevdiklerini korumak amacıyla Rüzgar ile evlenmeyi kabul eder. Zeynep ise kocasına verdiği sözü tutmaz ve Özben’in peşine neden düştüğünü araştırmaya başlar. Bu sırada Hünkar, Ada’nın sırrını öğrenmek üzeredir.

Son Güncelleme: 26.12.2019 10:52
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