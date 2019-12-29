Aşk Ağlatır yeni bölüm var mı, yok mu? 29 Aralık Aşk ağlatır neden yok, neden bitti final yaptı?

Show TV ekranlarında Pazar akşamları izlenen Aşk Ağlatır dizisi 29 Aralık Pazar günü ekranlarda olmayacak. Aşk Ağlatır dizisi geçtiğimiz hafta final bölümüyle ekranlara veda etmişti. 22 Aralık Pazar günü final bölümüyle ekranlara gelen Aşk Ağlatır dizisi reytinglerde ortalama bir başarıya sahip olmasına karşın ekranlara veda etme kararı aldı.

Aşk Ağlatır dizisi neden final yaptı?

Aşk Ağlatır dizisi 16. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti. MF Yapım imzasıyla ekranlara gelen, yönetmenliğini Gökçen Usta’nın üstlendiği Aşk Ağlatır’ın başrolünü Denizcan Aktaş, Hafsanur Sancaktutan, Yağız Can Konyalı ve Selim Bayraktar gibi isimler üstlenmekteydi.

Aşk Ağlatır dizisi neden final yaptı?

Reytingleri her geçen gün düşüşe uğrayan Aşk Ağlatır dizisi ilk bölümünde 5. olmuştu. İlerleyen bölümlerde reytinglerde düşüş yaşayan Aşk Ağlatır, son bölümünde reytinglerde 9. sırada yer almıştı.

Aşk Ağlatır reyting sıralaması