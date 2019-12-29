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Aşk Ağlatır yeni bölüm var mı, yok mu? 29 Aralık Aşk ağlatır neden yok, neden bitti final yaptı?

Show TV'de Pazar günleri sevilerek izlenen Aşk Ağlatır yeni bölüm var mı yok mu, 29 Aralık Aşk Ağlatır neden yok ve neden bitti final yaptı sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte Aşk Ağlatır dizisinin akıbetine ilişkin ayrıntılar.

29 Aralık 2019 Pazar 17:46
Aşk Ağlatır yeni bölüm var mı, yok mu? 29 Aralık Aşk ağlatır neden yok, neden bitti final yaptı?

Show TV ekranlarında Pazar akşamları izlenen Aşk Ağlatır dizisi 29 Aralık Pazar günü ekranlarda olmayacak. Aşk Ağlatır dizisi geçtiğimiz hafta final bölümüyle ekranlara veda etmişti. 22 Aralık Pazar günü final bölümüyle ekranlara gelen Aşk Ağlatır dizisi reytinglerde ortalama bir başarıya sahip olmasına karşın ekranlara veda etme kararı aldı.

Aşk Ağlatır dizisi neden final yaptı?

Aşk Ağlatır dizisi 16. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti. MF Yapım imzasıyla ekranlara gelen, yönetmenliğini Gökçen Usta’nın üstlendiği Aşk Ağlatır’ın başrolünü Denizcan Aktaş, Hafsanur Sancaktutan, Yağız Can Konyalı ve Selim Bayraktar gibi isimler üstlenmekteydi.

Aşk Ağlatır dizisi neden final yaptı?

Reytingleri her geçen gün düşüşe uğrayan Aşk Ağlatır dizisi ilk bölümünde 5. olmuştu. İlerleyen bölümlerde reytinglerde düşüş yaşayan Aşk Ağlatır, son bölümünde reytinglerde 9. sırada yer almıştı.

Aşk Ağlatır reyting sıralaması

Sıra

Tarih

RTG (%)

9.

Aşk Ağlatır 8 Aralık 2019 Pazar Reytingleri

5

8.

Aşk Ağlatır 1 Aralık 2019 Pazar Reytingleri

4

7.

Aşk Ağlatır 24 Kasım 2019 Pazar Reytingleri

4

9.

Aşk Ağlatır 17 Kasım 2019 Pazar Reytingleri

4

6.

Aşk Ağlatır 10 Kasım 2019 Pazar Reytingleri

5

6.

Aşk Ağlatır 3 Kasım 2019 Pazar Reytingleri

4

4.

Aşk Ağlatır 27 Ekim 2019 Pazar Reytingleri

5

5.

Aşk Ağlatır 20 Ekim 2019 Pazar Reytingleri

4

5.

Aşk Ağlatır 13 Ekim 2019 Pazar Reytingleri

4

2.

Aşk Ağlatır 6 Ekim 2019 Pazar Reytingleri

5

2.

Aşk Ağlatır 29 Eylül 2019 Pazar Reytingleri

5

1.

Aşk Ağlatır 22 Eylül 2019 Pazar Reytingleri

6

1.

Aşk Ağlatır 15 Eylül 2019 Pazar Reytingleri

5

5.

Aşk Ağlatır 8 Eylül 2019 Pazar Reytingleri

3
Son Güncelleme: 29.12.2019 17:46
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