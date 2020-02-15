Aşk Bir Rüya Bihan kimdir? Gerçek adı nedir? Manish Goplani hakkında bilgiler

Kanal 7’de yayınlanan Aşk Bir Rüya dizisindeki bazı karakterler merak konusu oldu. Aşk Bir Rüya dizisindeki Bihan’ın kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Aşk Bir Rüya dizisi 2015 yılında Colours TV’de yayınlanmaya başlandı. Bir Hint dizisi olan Aşk Bir Rüya daha sonra Kanal 7 ekranlarında Türkiye’de yayınlandı. Dizinin başrollerinde Jigyasa Singh ve Manish Goplani yer alıyor. Dizideki en dikkat çeken karakterlerden bir tanesi de Bihan oldu. Dizide Bihan karakterini Manish Goplani canlandırıyor.

Manish Goplani Kimdir?

Manish Goplani 19 Kasım 1992 tarihinde dünyaya geldi. Goplani Arya Mühendislik ve Bilişim Koleji’nin Mühendislik Bölümünden mezun oldu. Ünlü oyuncu ilk olarak e Chora Tera Gaon dizisinde rol aldı. Bu dizide Rajbeer karakterine hayat verdi.

Manish Goplani son olarak Kanal 7 ekranlarında da yayınlanan Aşk Bir Rüya dizisinde rol aldı. Ünlü oyuncu bu dizide Bihan karakterine hayat verdi. Aşk Bir Rüya dizisinin orijinal ismi Thapki Pyaar Ki’dir.

Manish Golpani’nin daha önce rol aldığı dizi ve filmler şunlardır:

* 2014 – Chorre Tera Gaon Bada Pyaara-Zee Marudhara-Rajbeer karakteri

* 2015- Thapki Pyar Ki- Colors TV-Bihaan Pandey / Aryan Khanna karakteri

* 2016- Yeh Vaada Raha- Zee TV-Çetan karakteri,

* 2017- Bekasi’den Adam-ANTV-Karan karakteri

* 2017- Dedektif Didi- Zee TV- Bhim Singh Bhullar karakteri

* 2018- Belan Wali Bahe- Colors TV-

* 2018- Kumkum Bhagya- Zee TV kendisi canlandırdı

* 2018-Laal Ishq- Mayank karakteri

* 2019- Aap Ke Aa Jane Se- Zee TV-Ghoonghru / Krish Asthana / Kshitij Agarwal,

* 2019-Bepannah Pyaar- Colors TV- Saahas