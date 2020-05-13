Aşk Sana Benzer filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in başrollerinde yer aldığı 2015 yılında vizyona giren Aşk Sana Benzer filmi en çok aranan filmler arasına girdi. Film tutkunları Aşk Sana Benzer filminin konusu ve oyuncularını araştırıyor.

Aşk Sana Benzer konusu

Aşk Sana Benzer filminde Fahriye Evcen dondurmacı kız Deniz karakterini canlandırıyor. Burak Özçivit ise balıkçı Ali karakterine hayat veriyor. Deniz geçmişinden kurtulmak için sahil kasabasına taşınıp burada dondurmacıda çalışmaya başlıyor. Bu kasabada balıkçılık yapan Ali ile tanışan Deniz Ali’ye aşık olur. Ali’de Deniz’e aşık olmuş ve ikilinin romantik anları kameraya yansıtılmıştır.

Aşk Sana Benzer nerede çekildi?

Aşk Sana Benzer filminin sahneleri çoğunlukla Muğla’nın Milas ilçesinde çekildi.

Aşk Sana Benzer filminin oyuncu kadrosu

Filmde Burak Özçivit ve Fahriye Evcen başrollerde yer alırken, ikiliye şu isimler eşlik ediyor:

Selim Bayraktar – Aykut

Yavuz Bingöl

Kaya Akkaya

Birsen Dürülü

Burçin Işık

Şamil Kafkas

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 14:26