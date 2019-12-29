Aslı Bekiroğlu Jet Sosyete’ye döner mi?

Benim Tatlı Yalanım dizisinde rol alan ve Suna karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Aslı Bekiroğlu, son dönemin en iyi çıkış yapan oyuncuları arasında gösteriliyor. Jet Sosyete dizisindeki macerasını tamamladıktan sonra Benim Tatlı Yalanım’a transfer olan Bekiroğlu’nun dizinin 28 Aralık Cumartesi günü final yapmasıyla birlikte ne yapacağı da merak ediliyor.

Bir süredir dizindeki menisküs problemiyle uğraştığı bilinen ünlü oyuncunun sette bir süre koltuk değnekleriyle yer aldığı öğrenilmişti. Ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da takipçilerinden tam not almayı başarıyor.