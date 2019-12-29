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Aslı Bekiroğlu Jet Sosyete’ye döner mi?

Benim Tatlı Yalanım dizisinin final yapmasıyla birlikte dizinin güzel oyuncularından Aslı Bekiroğlu Jet Sosyete'ye döner mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Son dönemlerin en iyi çıkış yakalayan oyuncuları arasında gösterilen Aslı Bekiroğlu'nun Jet Sosyete'ye transfer olacağı iddiaları gündemi çalkalamaya başladı.

29 Aralık 2019 Pazar 18:36
Aslı Bekiroğlu Jet Sosyete’ye döner mi?

Benim Tatlı Yalanım dizisinde rol alan ve Suna karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Aslı Bekiroğlu, son dönemin en iyi çıkış yapan oyuncuları arasında gösteriliyor. Jet Sosyete dizisindeki macerasını tamamladıktan sonra Benim Tatlı Yalanım’a transfer olan Bekiroğlu’nun dizinin 28 Aralık Cumartesi günü final yapmasıyla birlikte ne yapacağı da merak ediliyor.

benim tatlı yalanım

Bir süredir dizindeki menisküs problemiyle uğraştığı bilinen ünlü oyuncunun sette bir süre koltuk değnekleriyle yer aldığı öğrenilmişti. Ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da takipçilerinden tam not almayı başarıyor.

aslı bekiroğlu

Son Güncelleme: 29.12.2019 18:36
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