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Ata Demirer Jet Sosyete dizisine konuk oyuncu olarak dahil oluyor

Jet Sosyete dizisinin yılbaşı özel bölümüne sürpriz bir isim daha konuk oyuncu olarak gelecek. Ata Demirer Jet Sosyete dizisine konuk oyuncu olarak dahil oluyor.

26 Aralık 2019 Perşembe 10:49
Ata Demirer Jet Sosyete dizisine konuk oyuncu olarak dahil oluyor

Yeni sezonda Puhu TV’ye transfer olan Jet Sosyete dizisinin yılbaşı özel bölümü yayınlanacak. Gülse Birsel imzalı Jet Sosyete dizisinin yılbaşı bölümünde sürpriz bir oyuncu yer alacak. Başrollerinde Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Jet Sosyete dizisinin yılbaşı özel bölümünde Çağlar Çorumlu’nun ardından Ata Demirer de konuk oyuncu olarak rol alacak.

Son olarak Avrupa Yakası dizisinde birlikte rol alan Ata Demirer ve Gülse Birsel uzun bir aranın ardından birlikte rol alacak.

Jet Sosyete’nin yılbaşı özel bölümü 27 Aralık Cuma günü Puhu TV ekranlarında olacak.

Son Güncelleme: 26.12.2019 10:49
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