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Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 2 sezon hangi tarihte yayınlanacak?

27 Aralık günü yayınlanan Atiye ilk sezonuyla büyük beğeni topladı. İzleyiciler dizinin ilk sezonunun ardından Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak, Atiye 2. sezon hangi tarihte yayınlanacak? gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sevilen dizi hakkında merak edilenler.

03 Ocak 2020 Cuma 09:22
Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 2 sezon hangi tarihte yayınlanacak?

27 Aralık Cuma günü Netflix’te yayınlanan Atiye dizisi yayınlanır yayınlanmaz gündem oldu. Dizi yayınlandığı gün Türkiye’de en çok konuşulanlar arasında oturdu. Dizi oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür ve Melisa Şenolsun gibi başarı oyuncuları bulunduruyor. Dizide Atiye isimli bir kızın Göbeklitepe’de yapılan kazılarda kendisiyle ilgili bir işaretin yer aldığı fark ediliyor. Dizi Atiye ve Göbeklitepe arasındaki bu gizemli ilişkiyi anlatıyor.

Atiye 2. sezon

Dizi ilk sezonu toplam 8 bölüm olarak yayınlanmıştı. Dizinin tüm bölümleri yüklenir yüklenmez izlendi. Dizini ilk sezonunu bitirenler ikinci sezonu merak beklemeye koyuldu.

Atiye dizisi 2. sezon ne zaman?

Dizi Şengül Boybaş’ın kaleme aldığı Dünyanın Uyanışı adlı kitaptan uyarlanmıştı. Dizinin senaryosunu Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal yazmakta. Dizinin yönetmeliğini ise Ozan Açıktan, Gönenç Uyanık ve Ali Taner yapıyor. Dizinin oyuncu kadrosu da oldukça dikkat çekiyor. Dizideki oyuncular ve rolleri şu şekilde;

  • Beren Saat - Atiye
  • Mehmet Günsür - Erhan
  • Metin Akdülger - Ozan
  • Melisa Şenolsun - Cansu
  • Başak Köklükaya - Serap
  • Civan Canova - Mustafa
  • Meral Çetinkaya - Zühre
  • Hazal Türesan - Hannah
  • Cezmi Baskın - Öner
  • Tim Seyfi – Serdar

Atiye Göbeklitepe ile olan bağı keşfediyor. Şanlıurfa’da Arkeolog Erhan ile tanışan Atiye heyecanlı bir yolculuğa başlıyor. Atiye ilk başlarda ciddiye alınmazken keşiflerle birlikte serüven başlıyor. Yapımcılar dizinin yeni sezonu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Dizinin yeni sezonu ilk sezonun izlenme oranlarına bağlı olarak belirlenecek.  Ancak şimdiye kadar büyük beğeni toplayan dizinin yeni sezonu büyük ihtimalle olacak.

Son Güncelleme: 03.01.2020 09:22
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