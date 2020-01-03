Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 2 sezon hangi tarihte yayınlanacak?

27 Aralık Cuma günü Netflix’te yayınlanan Atiye dizisi yayınlanır yayınlanmaz gündem oldu. Dizi yayınlandığı gün Türkiye’de en çok konuşulanlar arasında oturdu. Dizi oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür ve Melisa Şenolsun gibi başarı oyuncuları bulunduruyor. Dizide Atiye isimli bir kızın Göbeklitepe’de yapılan kazılarda kendisiyle ilgili bir işaretin yer aldığı fark ediliyor. Dizi Atiye ve Göbeklitepe arasındaki bu gizemli ilişkiyi anlatıyor.

Atiye dizisi 2. sezon ne zaman?

Dizi ilk sezonu toplam 8 bölüm olarak yayınlanmıştı. Dizinin tüm bölümleri yüklenir yüklenmez izlendi. Dizini ilk sezonunu bitirenler ikinci sezonu merak beklemeye koyuldu.

Dizi Şengül Boybaş’ın kaleme aldığı Dünyanın Uyanışı adlı kitaptan uyarlanmıştı. Dizinin senaryosunu Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal yazmakta. Dizinin yönetmeliğini ise Ozan Açıktan, Gönenç Uyanık ve Ali Taner yapıyor. Dizinin oyuncu kadrosu da oldukça dikkat çekiyor. Dizideki oyuncular ve rolleri şu şekilde;

Beren Saat - Atiye

Mehmet Günsür - Erhan

Metin Akdülger - Ozan

Melisa Şenolsun - Cansu

Başak Köklükaya - Serap

Civan Canova - Mustafa

Meral Çetinkaya - Zühre

Hazal Türesan - Hannah

Cezmi Baskın - Öner

Tim Seyfi – Serdar

Atiye Göbeklitepe ile olan bağı keşfediyor. Şanlıurfa’da Arkeolog Erhan ile tanışan Atiye heyecanlı bir yolculuğa başlıyor. Atiye ilk başlarda ciddiye alınmazken keşiflerle birlikte serüven başlıyor. Yapımcılar dizinin yeni sezonu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Dizinin yeni sezonu ilk sezonun izlenme oranlarına bağlı olarak belirlenecek. Ancak şimdiye kadar büyük beğeni toplayan dizinin yeni sezonu büyük ihtimalle olacak.