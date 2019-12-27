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Atiye dizisi 2. sezon yayınlanacak mı? Netflix Atiye yeni bölüm yayın tarihi

Netflix platformu üzerinden yayınlanması beklenen Türk Netflix dizisi Atiye’nin yayınlanmasına günler kala seyirciler birinci sezonun ardından ikinci sezonun da gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Peki Atiye dizisi 2. sezon yayınlanacak mı? Netflix Atiye yeni bölüm yayın tarihi ne zaman? İşte tüm detaylar..

27 Aralık 2019 Cuma 00:04
Atiye dizisi 2. sezon yayınlanacak mı? Netflix Atiye yeni bölüm yayın tarihi

27 Aralık Cuma günü ilk sezonu ile Netflix platformu üzerinden yayınlacak olan dizinin oyuncu kadrosu kadar konusu da ilgi çekiyor. Beren Saat, Mehmet Günsur ve Melisa Şenolsun’un başrollerinde oynadığı dizide Atiye’nin Göbeklitepe’de yapılan arkeolojik kazı esnasında fark ettiği bir işaretin kendisi ile bağlantısını anlatıyor.

Birçok şehirde geçen dizi, İstanbul, Göbeklitepe ve Nemrut’u gözler önüne sererken karakterlerin içsel dünyalarını da betimliyor.

Atiye dizisi 2. sezon yayınlanacak mı? Netflix Atiye yeni bölüm yayın tarihi ile ilgili görsel sonucu

Dizi Şengül Boybaş’a ait  Dünyanın Uyanışı kitabından uyarlanmış bir dizi olarak karşımıza çıkıyor. Dizide Ressam olan Atiye’nin normal hayatının Göbeklitepe’de bulunan işaret ile arasında bağlantı olmasının ortaya çıkmasıyla hayatı tamamen değişiyor. İlk resim sergisini açacak olan Atiye, arkeolog Erhan’ın çağrısını dinleyerek bütün düzenini bırakarak Göbeklitepe yoluna çıkmaktadır. Bu gizemli bulgu ile Atiye için her şey farklı olacaktır.

OG Medya yapımcılığını üstlendiği dizinin yürütücü yapımcılığını Özge Bağdatlıoğlu ve Jason George yönetmenliğini ise Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık yapmakta.

Dizinin ikinci sezonunun gelip gelmeyeceği ise ilk sezonun izlenme oranlarına göre belli olacak. Eğer ilk sezon yeterli izlenme oranına sahip olabilirse ikinci sezon da çıkacak.

 

 

Son Güncelleme: 27.12.2019 00:04
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