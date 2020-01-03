Atiye dizisi devam edecek mi? Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak?

Netflix orijinal ikinci Türk yapımı Atiye’nin 8 bölümlük ilk sezonu yayınlandı. İzleyiciler şimdiden yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırmaya koyuldu.
Atiye dizisinin konusu ne?
Ana karakter Atiye isimli ressamın Göbeklitepe’ye karşı hissettiği sebebi hikmeti bilinmeyen yakınlığı ve gizemi çözme uğraşı konu olarak alınıyor. Kazı çalışmasında görevli arkeolog Erhan ile yolu kesişen Atiye, tüm engellere karşın Anadolu’daki evrensel sırları ve alanın kendi geçmişine ilişkin gizemi çözmeye uğraşmaktadır.
Son Güncelleme: 03.01.2020 12:22