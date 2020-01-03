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Atiye dizisi devam edecek mi? Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak?

Netflix orijinal yapımı Atiye dizisi 8 bölümlük ilk sezonunu tamamladı ve dizi büyük bir ilgiyle takip edildi. Kısa sürede kitleleri arkasına almayı başaran yapım için şimdiden Atiye dizisi devam edecek mi ve Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak tartışmaları başladı.

03 Ocak 2020 Cuma 12:22
Atiye dizisi devam edecek mi? Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak?

Netflix orijinal ikinci Türk yapımı Atiye’nin 8 bölümlük ilk sezonu yayınlandı. İzleyiciler şimdiden yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırmaya koyuldu.

Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun gibi isimlerin rol aldığı Atiye dizisi 27 Aralık Cuma günü ilk sezonuyla Netflix’te izleyicilerle buluştu. Hikayesi UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesinde bulunan Göbeklitepe’de geçen ve ‘’Dünyanın Uyanışı’’ kitabından uyarlanan Atiye dizisinin 8 bölümlük ilk sezonu tamamlandıktan sonra ikinci sezon için meraklı bekleyiş başladı. Dizinin yeni sezonuna ilişkin senaryo çalışmalarının sürdüğü iddia ediliyor.

Atiye dizisinin konusu ne?

Ana karakter Atiye isimli ressamın Göbeklitepe’ye karşı hissettiği sebebi hikmeti bilinmeyen yakınlığı ve gizemi çözme uğraşı konu olarak alınıyor. Kazı çalışmasında görevli arkeolog Erhan ile yolu kesişen Atiye, tüm engellere karşın Anadolu’daki evrensel sırları ve alanın kendi geçmişine ilişkin gizemi çözmeye uğraşmaktadır.

Son Güncelleme: 03.01.2020 12:22
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