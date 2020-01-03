Atiye dizisi devam edecek mi? Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak?

Netflix orijinal ikinci Türk yapımı Atiye’nin 8 bölümlük ilk sezonu yayınlandı. İzleyiciler şimdiden yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırmaya koyuldu.

Atiye dizisinin konusu ne?

Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun gibi isimlerin rol aldığı Atiye dizisi 27 Aralık Cuma günü ilk sezonuyla Netflix’te izleyicilerle buluştu. Hikayesi UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesinde bulunan Göbeklitepe’de geçen ve ‘’Dünyanın Uyanışı’’ kitabından uyarlanan Atiye dizisinin 8 bölümlük ilk sezonu tamamlandıktan sonra ikinci sezon için meraklı bekleyiş başladı. Dizinin yeni sezonuna ilişkin senaryo çalışmalarının sürdüğü iddia ediliyor.

Ana karakter Atiye isimli ressamın Göbeklitepe’ye karşı hissettiği sebebi hikmeti bilinmeyen yakınlığı ve gizemi çözme uğraşı konu olarak alınıyor. Kazı çalışmasında görevli arkeolog Erhan ile yolu kesişen Atiye, tüm engellere karşın Anadolu’daki evrensel sırları ve alanın kendi geçmişine ilişkin gizemi çözmeye uğraşmaktadır.