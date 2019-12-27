Atiye dizisi hangi kitaptan uyarlama? Atiye dizisi genel hikayesi

Netflix ikinci Türk yapımı dizisini yakında başlatmaya hazırlanıyor. Göbeklitepe’nin anlatılacağı dizinin adı Atiye olarak belirlendi. Başrolünde Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün yer aldığı Atiye dizisinde, Göbeklitepe’nin gizemli hikayesi anlatılacak. Türkiye’de Atiye ismiyle yayınlanacak dizi dünyada The Gift adıyla yayında olacak.

Atiye dizisinin oyuncu kadrosunda Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün yanı sıra gibi isimler yer alacak. Beren Saat dizide Göbeklitepe’yle bir bağı olan ve özel güçlere sahip olan Atiye adındaki kadını canlandıracak. Dizinin ilk çekimleri İstanbul’da yapıldı ve daha sonra Göbeklitepe’ye geçildi. Dizinin çekimleri Göbeklitepe’nin yanı sıra Güneydoğu Anadolu’nun bazı illerinde yapıldı.

Atiye Dizisi Bir Kitaptan Uyarlandı

Atiye dizisi Netflix’in diğer Türk yapımı dizileri gibi bir kitaptan uyarlandı. Dizi Şengül Boybaş’ın yazdığı Dünyanın Uyanışı adlı kitaptan esinlenerek çekildi. Dünyanın Uyanışı adlı kitap “Sıradan biri olman sıra dışı bir kadere sahip olamayacağın anlamına gelmiyor” cümlesiyle yayımlandığı dönemde oldukça beğenilmişti.

Atiye dizisinde sıradan bir ressam olan Atiye’nin mistik ve fantastik hikayesi anlatılacak. Atiye ailesiyle beraber İstanbul’da yaşamaktadır. Atiye’nin bir gün Göbeklitepe’yi gezmeye gitmesi hayatının değişmesine yol açacaktır. Kazı çalışmalarının başında duran arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaran bir sembolü fark eder. Atiye ise bu antik yerde kendisi arasındaki ilişkiyi çözmeye çalışır.

Netflix’in Uluslararası Yapımlar Genel Müdürü Kelly Luegenbiehl, Atiye dizisiyle ilgili yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti:

“Türkiye’de olduğu kadar dünyada da büyük ilgi gören Netflix’in ilk orijinal Türk dizisi Hakan: Muhafız’dan sonra ikinci Türk dizimizin de çok sevileceğine inanıyoruz.

“Beren Saat’in başrolde olduğu bu dizi ile Türkiye’den yepyeni ve heyecan verici bir başka hikayeyi, dünyanın dört bir yanına taşıyacağız. Hakan: Muhafız ile İstanbul’da başlayan yolculuğumuz yeni dizimiz Atiye ile başta Göbeklitepe ve Nemrut olmak üzere, zengin Anadolu topraklarının doğal güzellikleri ile tarihi ve kültürel değerlerini dünyayla buluşturacak. Atiye gibi güçlü bir kadın karakterle ekranlara dönüş yapacak olan Beren ile çalışıyor olmaktan ötürü çok mutluyuz.”

Atiye Dizisinin Fragmanı ve Başlama Tarihi

Atiye dizisi 27 Aralık 2019 tarihinde Netflix’te başlayacak. Netflix geçtiğimiz günlerde Atiye dizisinin ilk fragmanını yayınlamıştı.