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Atiye dizisi hangi kitaptan uyarlama?

İlk sezonuyla sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran Atiye dizisi izleyicileri Atiye dizisi hangi kitaptan uyarlama sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Atiye dizisiyle ilgili merak edilenler.

03 Ocak 2020 Cuma 12:33
Atiye dizisi hangi kitaptan uyarlama?

Atiye dizisi 27 Aralık günü 8 bölümlük ilk sezonun bütün bölümleri ile Netflix’te yayınlandı. Başrolünü Beren Saat, Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger’in üstlendiği Atiye dizisi oyuncu kadrosunun yanı sıra hikayesiyle de sosyal medyada yankı uyandırdı.

Atiye dizisi 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?

İzleyiciler Atiye dizisi yayınlandıktan kısa süre sonra dizinin son bölümüne geldi. Dizinin sosyal medya gündeminde de en fazla konuşulan konu başlıkları arasında yer almasıyla birlikte dizinin yeni sezon çekimlerinin başlanması bekleniyor. Atiye dizisinin 2. sezonu için net tarihi, Netflix duyuracak.

Atiye hangi kitaptan uyarlama?

Atiye dizisi, Şengül Boybaş’ın kaleme aldığı ‘’Dünyanın Uyanışı’’ isimli eserden uyarlanarak hazırlanmıştır. Dizide, Beren Saat’in hayat verdiği Atiye karakterinin küçük yaşlardan beri çizdiği resmin, Göbeklitepe’de binlerce yıl önce çizildiğinin fark edilmesiyle ortaya çıkıyor. Göbeklitepe’ye giden fakat Mehmet Günsür’ün hayat verdiği arkeolog Erhan’ın ciddiye almadığı Atiye’nin keşiflerin artmasıyla her geçen gün daha gizemli olaylarla karşı karşıya kalmasını anlatıyor.

Atiye oyuncu kadrosu

Atiye dizisinin oyuncu kadrosu;

Beren Saat - Atiye

Mehmet Günsür - Erhan

Metin Akdülger - Ozan

Melisa Şenolsun - Cansu

Başak Köklükaya - Serap

Civan Canova - Mustafa

Meral Çetinkaya - Zühre

Hazal Türesan - Hannah

Cezmi Baskın - Öner

Tim Seyfi - Serdar

Yönetmenliğini Ozan Açıktan, Gönenç Uyanık ve Ali Taner’in üstlendiği yapımı Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal kaleme alıyor. Alex Sutherland yapımcılığında Netflix’te izleyicilerle buluşan Atiye dizisini; Erhan Acar JR, Korhan Koryürek ve Aylin Tinel kurguluyor.

Son Güncelleme: 03.01.2020 12:33
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