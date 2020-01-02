Atiye dizisi Melisa Şenolsun sevişme sahnesi sosyal medyayı salladı!

Netflix platformu üzerinde birkaç gün önce yayınlanan Atiye dizisi kısa süre içinde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizide Cansu karakteri ile karşımıza çıkan Melisa Şenolsun ise başarılı oyunculuk performansı ile izleyicilerin beğenisini kazandı.

Atiye dizisinde Cansu karakterini canlandıran Melisa Şenolsun son olarak sevişme sahnesi ile magazin dünyasının gündemine geldi. Dizide silik biri olmaktan son derece çekinen bir kadın olan Cansu karakteri aynı zamanda çok yardımsever biri olarak görülüyor. Ancak Cansu dizide ablasının nişanlısı ile birlikte oluyor ve çok büyük bir hata yapıyor.

Melisa Şenolsun Kimdir?

Sevişme sahnesi ile sosyal medya üzerinde de çok konuşulan Melisa Şenolsun hakkında birçok kullanıcı araştırmalar yapmaya başladılar. Dizide başarılı bir oyunculuk performansı ortaya koyan güzel oyuncu araştırılıyor.

Melisa Şenolsun 23 yaşındadır. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi’nde eğitim gördüğü sıralardan itibaren oyunculukla içli dışlı olan güzel oyuncu sonrasında Uğur Mumcu Bonova Devlet Tiyatrosunda oyunculuk yapmaya başlamıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Öğrencisi olan Melisa Şenolsun eğitimine devam etmektedir.

Melisa Şenolsun ilk dizi deneyimini 2015 senesinde yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile yaşamıştır. Bu zamana kadar pek çok yapım içerisinde yer almıştır. Güzel oyuncunun sosyal medya üzerinde de oldukça geniş bir takipçi kitlesi vardır. İnstagram üzerinde 1.1 milyon takipçisi bulunan genç ve güzel oyuncu aktif bir şekilde paylaşımlarına devam etmektedir.