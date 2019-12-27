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Atiye dizisi nerede çekiliyor? Atiye dizi çekim yeri

Yakında Netflix’te başlayacak olan Atiye dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanın ardından Atiye dizisinin nerede çekiliyor sorusu gündeme geldi. Atiye dizinin çekim yeri olarak genellikle tarihi mekanlar tercih edildi.

27 Aralık 2019 Cuma 00:15
Atiye dizisi nerede çekiliyor? Atiye dizi çekim yeri

Netflix’in yeni dizisi Atiye’nin ilk fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Atiye dizisi oyuncu kadrosu ve özellikle konusuyla dikkatleri çekiyor. Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün başrollerinde yer alacağı Atiye dizisi 27 Aralık 2019’da Netflix’te başlayacak.

Atiye Dizisi Nerede Çekiliyor?

Atiye dizisinin ilk fragmanındaki mekanlar izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Dizideki İstanbul ve Göbeklitep sahneleri büyük ilgi gördü. Göbeklitepe UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan bir yerdir. Göbeklitepe Şanlıurfa’dadır.

Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün başrollerinde yer alacağı Atiye dizisinde, Göbeklitepe anlatılacak.

Göbeklitepe’ye Nasıl Gidilir?

Göbeklitepe’ye gitmek için herhangi bir toplu taşıma yoktur. Buraya gitmek için özel araç kullanmak gerekmektedir. Göbeklitepe ile Şanlıurfa şehir merkezinin arası 36 km’dir.

Şanlıurfa Göbeklitep Yol Tarifi

Şanlıurfa merkezine 18 km uzaklıkta bulunan Göbeklitepe, Örencik köyü yakınlarındadır. Şehir merkezinden Göbeklitepe’ye gitmek için D400 otoyolu üzerinden 20 dakika kadar yol almak gerekir. Göbeklitepe’nin tam adresi aşağıdadır:

Göbeklitepe Ören Yeri, Dağetegi Mahallesi, Haliliye, Şanlıurfa.

Atiye dizisinin ilk çekimleri İstanbul’da yapıldı. Daha sonra diğer sahneler için Göbeklitepe’ye geçildi. Dizide Anadolu’daki diğer kültürel miraslarında gösterileceği öğrenildi. Atiye dizisi 27 Aralık’ta Netflix’te başlayacak.

Atiye Dizisinin Konusu

Atiye genç bir ressamdır. Atiye ailesi ve sevgilisi Ozan’la sade bir hayat yaşamaktadır. Atiye bir gün dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe’ye bir keşfe gitmeye karar verir. Bölgedeki kazı çalışmalarının lideri olan Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi açığa çıkaracak bir sembol fark eder. Atiye hayatını bir anda değiştiren bu sembolü çözmek için tapınaktaki geçmişini aramaya başlar.

Anadolu’nun bir köşesinde yapılan bir kazı genç bir kızın hayatını değiştirmiştir. Genç ressam Göbeklitepe’deki araştırmalarında geçmişi aramaya çalışmaktadır.

Atiye Fragman

Son Güncelleme: 27.12.2019 00:15
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