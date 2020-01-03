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Atiye dizisi nerede çekiliyor?

Netflix orijinal ikinci Türk yapımı Atiye izleyicileri Atiye dizisi nerede çekiliyor sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Atiye dizisinin çekim mekanları ve daha fazlası.

03 Ocak 2020 Cuma 12:33
Atiye dizisi nerede çekiliyor?

27 Aralık günü Netflix’te 8 bölümlük ilk sezonu yayınlanan Atiye dizisi, yalnızca 1 hafta gibi kısa bir süre içerisinde büyük bir popülarite elde etmeyi başardı. Gizemli bir ressam olan Atiye’nin binlerce yıl önce çizilen bir resimle olan ilişkisini anlatan Atiye dizisinin çekim mekanları en fazla araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor.

Atiye dizisi nerede çekiliyor?

Atiye dizisi Şanlıurfa’da tarihi yeniden belirleyen keşiflerden olan Göbeklitepe’de çekiliyor. Şanlıurfa şehir merkezinin 20 kilometre uzaklığındaki bölgede yapılan çekimlerin yanı sıra, Nemrut Dağı ve İstanbul’da da çekimler yapıldı.

Atiye dizisi oyuncu kadrosu

Atiye dizisinde ana karakter Atiye’ye Beren Saat, ;

Erhan karakterine Mehmet Günsür,

Ozan karakterine Metin Akdülger,

Cansu karakterine Melisa Şenolsun,

Serap karakterine Başak Köklükaya,

Mustafa karakterine Civan Canova hayat veriyor.

Son Güncelleme: 03.01.2020 12:33
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