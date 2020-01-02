Atiye dizisi nereden, nasıl izlenir? Atiye dizisini konusu ve oyuncuları

Dünya genelinde gittikçe büyüyen ve artık uluslararası bir boyut kazanan sinema ve dizi platformu Netflix Türkiye’de ikinci dizisini yayınlıyor. İlk olarak Hakan Muhafız dizisi ile Türkiye piyasalarına giren Netflix şimdi ise Atiye dizisi ile tekrar gündemde. Sadece dışarıdan aldığı filmlerle değil kendi yapımlarıyla da büyük bir ün yakalayan Netflix’in bu yeni dizisi; Neyi konu alıyor? Atiye dizisi sadece Netflix aracılığıyla mı izlenir? Oyuncu kadrosunda kimler vardır?

Atiye Sadece Netflix Aracılığı ile İzlenebilir

Atiye dizisinin yayın haklarının Netflix’e ait olması sebebiyle dizi sadece Netflix aracılığı ile izlenebilmektedir. Netflix platformunu kullanabilmek için ise bir üyelik satın alma işlemi yapılması gerekmektedir.

Üyelik işlemi için www.netflix.com

Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Dizinin Konusu Nedir?

Atiye dizisi hem Netflix platformunda yer alan ikinci Türk dizi olmasından hem de başarılı oyuncu kadrosundan ötürü ilgileri üzerine topladı. Oyuncu kadrosunda ise Beren Saat, Melisa Şenolsun ve Mehmet Günsur gibi isimler yer almaktadır. Diğer taraftan dizide Meral Çetinkaya ve Civan Canova gibi tecrübeli isimlerde yer alıyor.

Bilindiği üzere Netflix Muhafız dizisi ile Türkiye’nin hiç alışık olmadığı bir fantastik kurguya imza atmıştı. Muhafız; konusu ve türü itibari ile hem sinema hem de dizi sektöründe fantastik kurgu alanında Türkiye’de yapılan nadir dizilerdendir. Özellikle Amerika’da çok yaygın olan fantastik kurgular bir süredir Netflix kullanan Türk gençlerinin de ilgi alanına girmişti. Atiye dizisi de yine fantastik ama daha soyut bir konu ile karşımıza çıkıyor.

Dizide bir ressam olan Atiye’nin hikayesi işleniyor. Atiye; genç ve güzel bir kadındır. İstanbul’da yaşamaktadır. Hayatında ise Ozan adında bir sevgilisi ve ailesi vardır. Mutlu şekilde yaşayan Atiye’nin hayatı Göbeklitepe’de bulunan bir eser sonucu değişecektir. Göbeklitepe kazı alanında Atiye ve Göbeklitepe arasında mistik bir ilişki olduğunu gösteren bir sembol bulunmuştur. Sembolü bulan ise Erhan adında bir arkeologdur.

Bunu öğrenen Atiye kendisi ve Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi araştırmaya başlar. Atiye karşılaştıkları sonucunda gerçek ile gerçek olmayan arasında gidip gelecektir. Bir taraftan geçmişin derinliklerinde diğer taraftan geleceğin sığlığında yaşamaya başlayacaktır