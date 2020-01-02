İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114425
ALTIN
290.185
DOLAR
5.9215
STERLİN
7.8905
EURO
6.6430

Atiye dizisi nereden, nasıl izlenir? Atiye dizisini konusu ve oyuncuları

Atiye dizisi gündeme bomba gibi düştü! Netflix’in Türkiye’deki ikinci dizisi olan Atiye’ye yoğun ilgi var. Genç bir ressamın hayatını ve hayatındaki mistik olayları konu alan dizi İstandul’dan Göbeklitepe’ye uzanıyor. Atiye dizisi nereden, nasıl izlenir, dizinin konusu ve oyuncuları ile ilgili detaylı bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz.

02 Ocak 2020 Perşembe 01:21
Atiye dizisi nereden, nasıl izlenir? Atiye dizisini konusu ve oyuncuları

Dünya genelinde gittikçe büyüyen ve artık uluslararası bir boyut kazanan sinema ve dizi platformu Netflix Türkiye’de ikinci dizisini yayınlıyor. İlk olarak Hakan Muhafız dizisi ile Türkiye piyasalarına giren Netflix şimdi ise Atiye dizisi ile tekrar gündemde. Sadece dışarıdan aldığı filmlerle değil kendi yapımlarıyla da büyük bir ün yakalayan Netflix’in bu yeni dizisi; Neyi konu alıyor? Atiye dizisi sadece Netflix aracılığıyla mı izlenir?  Oyuncu kadrosunda kimler vardır?

Atiye Sadece Netflix Aracılığı ile İzlenebilir

Atiye dizisinin yayın haklarının Netflix’e ait olması sebebiyle dizi sadece Netflix aracılığı ile izlenebilmektedir. Netflix platformunu kullanabilmek için ise bir üyelik satın alma işlemi yapılması gerekmektedir.

 Üyelik işlemi için www.netflix.com

Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Atiye dizisi hem Netflix platformunda yer alan ikinci Türk dizi olmasından hem de başarılı oyuncu kadrosundan ötürü ilgileri üzerine topladı. Oyuncu kadrosunda ise Beren Saat, Melisa Şenolsun ve Mehmet Günsur gibi isimler yer almaktadır. Diğer taraftan dizide Meral Çetinkaya ve Civan Canova gibi tecrübeli isimlerde yer alıyor.

Dizinin Konusu Nedir?

Bilindiği üzere Netflix Muhafız dizisi ile Türkiye’nin hiç alışık olmadığı bir fantastik kurguya imza atmıştı. Muhafız; konusu ve türü itibari ile hem sinema hem de dizi sektöründe fantastik kurgu alanında Türkiye’de yapılan nadir dizilerdendir. Özellikle Amerika’da çok yaygın olan fantastik kurgular bir süredir Netflix kullanan Türk gençlerinin de ilgi alanına girmişti. Atiye dizisi de yine fantastik ama daha soyut bir konu ile karşımıza çıkıyor.

Dizide bir ressam olan Atiye’nin hikayesi işleniyor. Atiye; genç ve güzel bir kadındır. İstanbul’da yaşamaktadır. Hayatında ise Ozan adında bir sevgilisi ve ailesi vardır. Mutlu şekilde yaşayan Atiye’nin hayatı Göbeklitepe’de bulunan bir eser sonucu değişecektir. Göbeklitepe kazı alanında Atiye ve Göbeklitepe arasında mistik bir ilişki olduğunu gösteren bir sembol bulunmuştur. Sembolü bulan ise Erhan adında bir arkeologdur.

Bunu öğrenen Atiye kendisi ve Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi araştırmaya başlar. Atiye karşılaştıkları sonucunda gerçek ile gerçek olmayan arasında gidip gelecektir. Bir taraftan geçmişin derinliklerinde diğer taraftan geleceğin sığlığında yaşamaya başlayacaktır

Son Güncelleme: 02.01.2020 01:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nejat İşler Çukurda hangi rolde, ne kadar oynayacak?
Nejat İşler Çukurda hangi rolde, ne kadar oynayacak?
Tutunamayanlar dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
Tutunamayanlar dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
Çukur Azer ve Karaca evlenecek mi?
Çukur Azer ve Karaca evlenecek mi?
Kore dizisi Babel konusu ve oyuncuları
Kore dizisi Babel konusu ve oyuncuları
Aslı Bekiroğlu Jet Sosyete’ye döner mi?
Aslı Bekiroğlu Jet Sosyete’ye döner mi?
Show TV Yılbaşı programı belli oldu!
Show TV Yılbaşı programı belli oldu!

Popüler Haberler

Hercai yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor? 3 Ocak ve 10 Ocak Hercai yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Yemekteyiz yarışması Semra neden yok? TV8 Yemekteyiz Semra diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı?
Hekimoğlu Ateş neden topallayarak yürüyor?
2020 sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir?
Kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman belli olacak? 2020 Kentsel dönüşüm kira yardım miktarı
Alef dizisi 1.tanıtım fragmanı yayınlandı!
Ya İstiklal Ya Ölüm'de Atatürk rolünü kim oynayacak?
2020 TÜVTÜRK Araç muayenesi yeni zamlı ücret tarifesi açıklandı
2020’de sigaraya zam yapılacak mı?
Vuslat yeni bölüm var mı? Vuslat 6 Ocak 2020 Pazartesi neden yok, yeni bölüm ne zaman?
KOSGEB, 150 bin TL hibe ve faizsiz kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 KOSGEB destekleri
BİM mağazaları kaçta açılır, kaçta kapanır? BİM çalışma saatleri
Beren Saat Atiye'deki sevişme sahnesini yorumladı!
2020 iş yeri çevre temizlik vergisi ne kadar oldu?
2020 çevre temizlik vergisi ne kadar? Çevre temizlik vergisi 2020 yılı ücretleri
Tombala oynamak günah mıdır? Yılbaşı akşamı tombala oynamak haram mıdır?
Gelinim Mutfakta Burçin ve Kaynanası Özden kimdir?
2020 MasterChef Türkiye yeni sezon ne zaman başlayacak?
Çukur bu hafta yeni bölüm var mı? Çukur 6 Ocak 2020 Pazartesi neden yayınlanmıyor? Çukur yeni bölüm ne zaman?
2020 öğretmen ek ders ücretleri ne kadar oldu?
2020 zamlı pasaport harç ücretleri ne kadardır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.