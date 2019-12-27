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Atiye dizisi oyuncuları ve konusu

Netflix ikinci orijinal Türk yapımı Atiye dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Atiye dizisi tecrübeli oyuncuları ve ilginç konusuyla büyük bir merak uyandırdı.

27 Aralık 2019 Cuma 00:01
Atiye dizisi oyuncuları ve konusu

Netflix’in ikinci Türk dizisi Atiye’nin hazırlıkları tamamlandı ve dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Atiye (The Gift) oyuncu kadrosunda; Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun gibi isimler bulunuyor.

Yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan, Gönenç Uyanık ve Ali Taner Baltacı’nın oturduğu diziyi ünlü senarist Nuran Evren Şit kaleme aldı. OG Medya imzasıyla Netflix’te yayınlanacak Atiye dizisi 8 bölümden oluşacak ilk sezonuyla 27 Aralık’ta yayın hayatına başlayacak.

Beren Saat Atiye

Beren Saat

26 Şubat 1984 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Bere Saat, Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuş ve Türkiye’nin Yıldızları programına katılıp ikinci olarak tamamlamıştır. Ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu’nun keşfetmesi üzerine şöhret kapıları açılan Beren Saat; 2004 yılında Aşkımızda Ölüm Var, 2005 yılında Aşka Sürgün dizilerinde rol aldıktan sonra Hatırla Sevgisi dizisiyle kitleleri arkasına almayı başarmıştır. Asıl ününü Aşk-ı Memnu dizisiyle yakalayan Beren Saat, Fatmagül’ün Suçu Ne dizisiyle de çok konuşulmuştur. Ünlü oyuncu şimdilerde Netflix ikinci orijinal Türk dizisi Atiye’de başrolü üstleniyor.

Mehmet Günsür Atiye

Mehmet Günsür

8 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Mehmet Günsür, Marmara Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. 1988 yılında TRT’de ekranlara gelen Geçmiş Zaman Mimozaları dizisinde ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayan Mehmet Günsür, Hamam filmiyle kariyerini üst noktalara taşımayı başarmıştır. Pek çok yapımda rol aldıktan sonra kariyerine İtalya’da devam eden ünlü oyuncu; Tomasso, Guida, L’Italiano, Papa Buono II isimli yapımlarda rol almıştır. Ünlü oyuncu şimdilerde Atiye dizisinde başrolü üstlenen isimler arasında bulunuyor.

Metin Akdülger Atiye

Metin Akdülger

10 Nisan 1988 tarihinde dünyaya gelen Metin Akdülger, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarındayken oyunculuk konusunda eğitim alan Akdülger, Yıldız Kenter’den oyunculuk eğitimleri almıştır. Aldığı eğitimlerle Craft Tiyatro bünyesinde görevler almaya başlayan ünlü oyuncu, Bensiz filminde Necip karakteriyle kameralar karşısına geçmiş ancak asıl ününü Medcezir dizisinde Orkun karakteriyle yakalamıştır. Ünlü oyuncu Atiye dizisinde Beren Saat ve Mehmet Günsür ile birlikte başrolü üstenen isimler arasında.

Melisa Şenolsun Atiye

Melisa Şenolsun

24 Eylül 1996 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Melisa Şenolsun, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü kazanmış ve İstanbul’da yaşamaya başlamıştır. Mezun olduktan sonra 2015 yılında Tatlı Küçük Yalanlar dizisinde rol almaya başlayan Şenolsun, Kiralık Aşk dizisinde sergilediği performans sonrasında kitleleri arkasına almayı başarmıştır. Ünlü oyuncu şimdilerde Netflix yeni Türk yapımı Atiye dizisinde kilit karakterlerden birisine hayat veriyor.

Atiye fragman

Son Güncelleme: 27.12.2019 00:01
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