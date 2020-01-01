Atiye dizisi ücretsiz nasıl izlenir? Atiye Netflix ücretsiz izleme yöntemleri

Türkiye’nin en fazla dizi-film izlenen platformları arasında bulunan Netflix, yeni orijinal yapımı Atiye ile sosyal medyada da en fazla konuşulanlar listesinde bulunuyor. Twitter üzerinden sık sık gündeme gelen Atiye dizisinde sevişme sahneleri adeta olay oldu. Sosyal medyada yankı uyandırmayı başaran Atiye’nin naısl izleneceği merak ediliyor.

Atiye hangi kanalda yayınlanacak?

Beren Saat, Mehmet Günsür ve Metin Akdülger’in başrolünü üstlendiği Atiye dizisinin şuan için ücretsiz yayınlanması söz konusu değil. Ancak ilerleyen aylarda farklı platformlarla da anlaşma yapılması halinde dizi ücretsiz olarak izlenebilecek.

Atiye dizisinin herhangi bir TV kanalıyla anlaşması bulunmuyor. İlk sezonu 8 bölüm süren Atiye’nin bütün bilgileri Netflix’te bulunuyor.