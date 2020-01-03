Atiye dizisinin 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezonda Cansu yaşıyor mu?

Başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun’un yer aldığı Atiye dizisinin ilk sezonu yayınlandı. İlgi çekici konusu ve cesur sahneleriyle gündeme oturan dizinin ilk sezonu 27 Aralık Cuma günü Netflix’te izleyici ile buluştu.

‘’Dünyanın Uyanışı’’ isimli kitaptan uyarlanan Atiye, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Göbeklitepe’de geçiyor.

Dizinin ilk sezonunun çok beğenilmesi üzerine gözleri ikinci sezona çevrilidi. İkinci sezon için henüz bir açıklama yapılmadı ancak senaryo çalışmalarının sürdüğü biliniyor. Dizinin çekimlerinin, Güneydoğunun farklı arkeolojik alanlarında gerçekleşmesi bekleniyor.