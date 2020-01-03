İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
112920
ALTIN
297.428
DOLAR
5.9722
STERLİN
7.8080
EURO
6.6471

Atiye dizisinin 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezonda Cansu yaşıyor mu?

Netflix’in ikinci Türk yapımı dizisi Atiye, ilk sezonuyla beğeni topladı. Beren Saat’in başrolünde yer aldığı Atiye dizisinin 2. Sezonu ne zaman yayınlanacak, Atiye yeni sezonda Cansu yaşıyor mu, soruları şimdiden merak edilmeye başlandı.

03 Ocak 2020 Cuma 11:30
Atiye dizisinin 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezonda Cansu yaşıyor mu?

Başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun’un yer aldığı Atiye dizisinin ilk sezonu yayınlandı. İlgi çekici konusu ve cesur sahneleriyle gündeme oturan dizinin ilk sezonu 27 Aralık Cuma günü Netflix’te izleyici ile buluştu.

‘’Dünyanın Uyanışı’’ isimli kitaptan uyarlanan Atiye, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Göbeklitepe’de geçiyor.

Dizinin ilk sezonunun çok beğenilmesi üzerine gözleri ikinci sezona çevrilidi. İkinci sezon için henüz bir açıklama yapılmadı ancak senaryo çalışmalarının sürdüğü biliniyor. Dizinin çekimlerinin, Güneydoğunun farklı arkeolojik alanlarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 03.01.2020 11:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nejat İşler Çukurda hangi rolde, ne kadar oynayacak?
Nejat İşler Çukurda hangi rolde, ne kadar oynayacak?
Tutunamayanlar dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
Tutunamayanlar dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
Çukur Azer ve Karaca evlenecek mi?
Çukur Azer ve Karaca evlenecek mi?
Kore dizisi Babel konusu ve oyuncuları
Kore dizisi Babel konusu ve oyuncuları
Aslı Bekiroğlu Jet Sosyete’ye döner mi?
Aslı Bekiroğlu Jet Sosyete’ye döner mi?
Show TV Yılbaşı programı belli oldu!
Show TV Yılbaşı programı belli oldu!

Popüler Haberler

Erken emekli olmak için neler yapılmalı? 2020 Erken emeklilik şartları
Devlet destekli tavuk çiftliği nasıl kurulur? Tavuk çiftliği için devlet destekleri
Senetle araba satan firmalar ve şartları
Atiye dizisi nerede çekiliyor?
Atiye dizisi hangi kitaptan uyarlama?
Benimle Söyle Merve Yılmaz kimdir?
MEB 2020 sınav tarihleri ve tüm sınav görevleri
Günlük burç yorumları 4 Ocak 2020 Cumartesi - Burcunuza göre gündelik yaşantınızda sizi neler bekliyor?
Bim A101 Şok poşet fiyatları ne kadar oldu? Poşet 30 kuruş mu oldu?
Atiye dizisi devam edecek mi? Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak?
Ferhat İle Şirin neden yayından kaldırıldı? Ferhat ile Şirin final bölümü neden yayınlanmadı?
2020 Faizsiz otomobil kredisi yeni yıl kampanyaları
Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç.’yi neden bıraktı? Behzat Ç. tamamen bitti mi?
Kanalların yayın akışları 2 Ocak Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
2020 öğretmen ek ders ücretleri ne kadar oldu?
Kıdem tazminatı 2020 tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı hesaplama detayları
Diyanet 3 Ocak Cuma Türkiye Geneli cuma hutbesi yayınlandı
46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman yapılacak? Pantene Altın Kelebek Ödülleri adayları belli oldu!
Cuma Günü'ne Özel 2019 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 3 Ocak Cuma
Engelli raporu ile engelli adına alınan arabayı kimler kullanabilir?
2019 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 3 Ocak Cuma - En Güzel Resimli Cuma Mesajları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.