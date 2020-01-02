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Atiye yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 2. sezonu olacak mı?

Netflix orijinal yapımı Atiye'nin ilk sezonunu izleyen pek çok kişi Atiye yeni sezon ne zaman yayınlanacak ve Atiye 2. sezonu olacak mı sorularının yanıtını arıyor. İşte Atiye dizisinin 2. sezon takvimi.

02 Ocak 2020 Perşembe 01:18
Atiye yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 2. sezonu olacak mı?

Atiye dizisiyle ünlü oyuncu Beren Saat’in uzun bir aradan sonra yeniden izleyicilerle buluşması, dizideki sevişme sahneleri ve oyunculuk performansları gündem olmayı başarıyor. Beren Saat’le birlikte Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger de başrolde sergiledikleri performanslarla izleyicilerden büyük bir beğeni kazanıyor.

Atiye dizisi 27 Aralık günü ilk sezonuyla Netflix’te izleyicilerle buluştu. 8 bölümlük ilk sezonu tamamlayan izleyiciler yeni sezonu araştırmaya başladı.

Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

1. ve 2. sezon çekimleri yapılan Atiye dizisinin yeni sezonunun ilkbahar aylarında yayınlanabileceği üzerinde duruluyor. Atiye dizisinin 2. sezonu izleyicilerin beklentilerini karşılayabilirse, yaz ayında 3. ve 4. sezon çekilebilir.

Son Güncelleme: 02.01.2020 01:18
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