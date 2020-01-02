Atiye yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 2. sezonu olacak mı?

Atiye dizisiyle ünlü oyuncu Beren Saat’in uzun bir aradan sonra yeniden izleyicilerle buluşması, dizideki sevişme sahneleri ve oyunculuk performansları gündem olmayı başarıyor. Beren Saat’le birlikte Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger de başrolde sergiledikleri performanslarla izleyicilerden büyük bir beğeni kazanıyor.

Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Atiye dizisi 27 Aralık günü ilk sezonuyla Netflix’te izleyicilerle buluştu. 8 bölümlük ilk sezonu tamamlayan izleyiciler yeni sezonu araştırmaya başladı.

1. ve 2. sezon çekimleri yapılan Atiye dizisinin yeni sezonunun ilkbahar aylarında yayınlanabileceği üzerinde duruluyor. Atiye dizisinin 2. sezonu izleyicilerin beklentilerini karşılayabilirse, yaz ayında 3. ve 4. sezon çekilebilir.