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ATV Kuruluş Osman dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarında en fazla izlenen Kuruluş Osman dizisi de coronavirüs nedeniyle set arası veren yapımlar arasında bulunuyor. İzleyicilerin merakla araştırdığı ''Kuruluş Osman dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak?'' sorusunun yanıtını içeriğimizde derledik.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 18:29
ATV Kuruluş Osman dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak?

2019-2020 sezonunun trend yapımlarından Kuruluş Osman’ın yapımcısı Tekden Film 2020-2021 sezonuna hazırlık yapıyor. İzleyiciler, Kuruluş Osman 2. Sezonunda Engin Altan Düzyatan’ın kadroya girmesini beklese de, dizide şuana kadar henüz böyle bir çalışma yürütülmüyor.

Kuruluş Osman dizisinin kalemi Mehmet Bozdağ, izleyicileri ekran başına kilitleyecek bir sezon için hazırlıklarını sürdürürken, fenomen yapım koronavirüs nedeniyle setlerini durdurma kararı almıştı.

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu 7 Ekim 2020 Çarşamba günü yayın hayatına başlayabilir. Reklam gelirlerinin düşmesi nedeniyle Kuruluş Osman’ın Ekim ayında yayınlanabileceği üzerinde duruluyor. Kuruluş Osman’ın yeni sezonunun başlayacağı tarihle ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor. Bunun temel gerekçesi ise coronavrüs etkisinin halen devam etmesi olarak gösteriliyor. Zamanın normal akışına dönmesiyle birlikte diziler de çekimlerini sürdürebilecekler.

 

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Son Güncelleme: 02.05.2020 18:29
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