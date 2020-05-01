ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’in ne zaman ekranlara döneceği merak ediliyordu. Son olarak sosyal medyada programın yayından kaldırıldığı yönünde iddialara ortaya atılmıştı. Programın sunucusu Müge Anlı bu iddialara yanıt verirken, izleyicilere de müjdeyi verdi.

“Yayından kalkmasına şaşıranlara şaşırıyorum”

Müge Anlı programı hakkında yayından kaldırıldığı yönünde olan iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirerek yayından kalkmasına şaşıranlara şaşırdığını ifade etti. Müge Anlı korona virüs salgını nedeniyle ülkede sokağa çıkma yasağının ilan edildiği dönemde programına ülkenin dört bir yanından konukların katıldığını ve bu durumda yayınları yapamadıkları için yayınları durduklarını ifade etti. Ünlü sunucu kendi programının uzaktan bağlantılarla yapılmasının mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

“Ramazan bayramı sonrası programa başlayacağım”

Ünlü sunucu Müge Anlı kendisinin ve ekibinin virüsün görüldüğü ilk günlerde fedakarlık göstererek yayınlara devam ettiklerini ifade ederken, ilerleyen süreçte yayınları yapma imkanlarının oluşmadığını söyledi. Müge Anlı bu süreçte tüm dizi ve programlarının yayınlarını ara verdiğini vurgulayarak kendilerinin de böyle bir karar almasının doğal olduğunu söyledi. Anlı, izleyicilerine Ramazan ayının sonrasında virüsün azalması durumunu göz önüne alarak yayınlara tekrar başlayacağız sözleriyle müjdeyi verdi.

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