ATV Müge Anlı programı neden yok, neden yayınlanmıyor? Müge Anlı Tatlı Sert yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlan ve kayıpları ve cinayetlerin aydınlatıldığı Müge Anlı’nın yeni bölümleri bir süredir yayınlanamıyor. Peki Müge Anlı neden yayınlanamıyor? Yeni bölümler ne zaman yayınlanmaya başlanacak?
Kafadaki soru işaretlerini giderecek açıklama Müge Anlı’dan geldi. Açıklama şu şekilde:
Müge Anlı Kimdir?
1973’te İstanbul’da doğan Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okumuş ve Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk bölümünde yüksek lisans yapmıştır. İlk deneyimleri magazin programında sunuculuk yapmak olan Müge Anlı, uzun yıllar bu alanda çalışmış sonra 2010 yılında Müge Anlı programını sunmaya başlamıştır.
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