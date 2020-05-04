ATV Müge Anlı programı neden yok, neden yayınlanmıyor? Müge Anlı Tatlı Sert yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlan ve kayıpları ve cinayetlerin aydınlatıldığı Müge Anlı’nın yeni bölümleri bir süredir yayınlanamıyor. Peki Müge Anlı neden yayınlanamıyor? Yeni bölümler ne zaman yayınlanmaya başlanacak?

Kafadaki soru işaretlerini giderecek açıklama Müge Anlı’dan geldi. Açıklama şu şekilde:

Müge Anlı Kimdir?

"Ekranda kalmak istiyorum ve sizlerle beraber olmak istiyorum ama gün gün belirli kısıtlamalar artıkça çok istememize rağmen canlı olarak ekranda bulunamayabiliriz. Gelmek isteyeni davet edememek fırsat eşitsizliğine de neden oluyor. Ekranı boş bırakmayız, sevdiğiniz programlardan kolajlar hazırlarız. Sizlerle beraber oluruz. Ekranda değiller, aman hastalandılar mı diye bir şey aklınıza gelmesin. İnşallah sağlıkla, mutlulukla, huzurla yeniden beraber olabiliriz."

1973’te İstanbul’da doğan Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okumuş ve Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk bölümünde yüksek lisans yapmıştır. İlk deneyimleri magazin programında sunuculuk yapmak olan Müge Anlı, uzun yıllar bu alanda çalışmış sonra 2010 yılında Müge Anlı programını sunmaya başlamıştır.

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