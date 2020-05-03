ATV Nihat Hatipoğlu sahur ve iftar programlarından ne kadar maaş alıyor?

Ramazan ayının başlaması ile birlikte Nihat Hatipoğlu ile sahura doğru programı da başladı. Hem sahurda hem de iftarda programlar yapan Nihat Hatipoğlu’nun ne kadar maaş aldığı ise bu sene yine merak edilenler arasında yerini aldı.

Nihat Hatipoğlu ne kadar maaş alıyor?

Her yıl Ramazan aylarında en fazla izlenen ilahiyat hocası olan Nihat Hatipoğlu 2020 yılı için ATV ile anlaştığını açıklamıştı. ATV ile anlaştığını açıkladıktan sonra pek çok kişinin ne kadar maaş alacağı ile ilgili sorusu üzerine 2019 yılında 6000 TL maaş aldığı bilinen Hatipoğlu’nun bu yılda 6000 TL civarında maaş alacağı tahmin ediliyordu. Covid-19 salgını nedeni ile reklam gelirlerinin düşmesi sonrasında 6000 TL’den daha az bir maaş alabilecek olan Nihat Hatipoğlu’ndan ise herhangi bir açıklama gelmedi.

Nihat Hatipoğlu kimdir?

11 Mayıs 1955 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya gelen Hatipoğlu ilk okulu Siirt ve Malatya illerinde tamamladı. 1975 yılında Uşak İmam Hatip ve Uşak Lisesini bitiren Hatipoğlu 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tamamladı. Aynı fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesörlüğe yükseldi.

Şuan Dicle Üniversitesinde İlahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalında öğretim üyesi olarak görev alan Nihat Hatipoğlu 1985 – 1987 yıllarında Mısır’da Arapça eğitimi almıştır. Aynı zamanda şuanda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nda uzman olan Hatipoğlu ayrıca 11 Mart 2017 yılından beri de YÖK üyeliğinde görev almaktadır. İlk olarak Kanal A’a 5 yıla yakın program yaparak soruları yanıtlamaya başlayan Hatipoğlu aynı zamanda Ankara’da iki yerel radyoda haftallık yayınlar yapmaktadır. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu.

2005 – 2010 yılları arasında Star TV’de iftar ve sahur programları suna Nihat Hatipoğlu Radyo ve Televizyon izleyicileri arasında en fazla tercih edilen ilahiyatçı oldu. Kırk civarında yayınlanan kaset, CD ve DVD’si bulunan Hatipoğlu’nun yurtiçi ve yurtdışı konferansları da sürekli olarak devam etmektedir.

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