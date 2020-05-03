İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
384.106
DOLAR
7.0218
STERLİN
8.7304
EURO
7.6759

ATV Nihat Hatipoğlu sahur ve iftar programlarından ne kadar maaş alıyor?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte programlarına başlayan Nihat Hatipoğlu'nun ne kadar kadar maaş aldığı 2020 yılı içinde en merak edilenler arasında yerini aldı. Pek çok kişi, ATV Nihat Hatipoğlu sahur ve iftar programlarından ne kadar maaş alıyor? sorusunu araştırmaya başladı. İşte Nihat Hatipoğlu'nun ne kadar maaş aldığı ve hakkında merak edilenler.

03 Mayıs 2020 Pazar 21:55
ATV Nihat Hatipoğlu sahur ve iftar programlarından ne kadar maaş alıyor?

Ramazan ayının başlaması ile birlikte Nihat Hatipoğlu ile sahura doğru programı da başladı. Hem sahurda hem de iftarda programlar yapan Nihat Hatipoğlu’nun ne kadar maaş aldığı ise bu sene yine merak edilenler arasında yerini aldı.

Nihat Hatipoğlu ne kadar maaş alıyor?

Her yıl Ramazan aylarında en fazla izlenen ilahiyat hocası olan Nihat Hatipoğlu 2020 yılı için ATV ile anlaştığını açıklamıştı. ATV ile anlaştığını açıkladıktan sonra pek çok kişinin ne kadar maaş alacağı ile ilgili sorusu üzerine 2019 yılında 6000 TL maaş aldığı bilinen Hatipoğlu’nun bu yılda 6000 TL civarında maaş alacağı tahmin ediliyordu. Covid-19 salgını nedeni ile reklam gelirlerinin düşmesi sonrasında 6000 TL’den daha az bir maaş alabilecek olan Nihat Hatipoğlu’ndan ise herhangi bir açıklama gelmedi.

Nihat Hatipoğlu kimdir?

11 Mayıs 1955 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya gelen Hatipoğlu ilk okulu Siirt ve Malatya illerinde tamamladı. 1975 yılında Uşak İmam Hatip ve Uşak Lisesini bitiren Hatipoğlu 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tamamladı. Aynı fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesörlüğe yükseldi.

Şuan Dicle Üniversitesinde İlahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalında öğretim üyesi olarak görev alan Nihat Hatipoğlu 1985 – 1987 yıllarında Mısır’da Arapça eğitimi almıştır. Aynı zamanda şuanda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nda uzman olan Hatipoğlu ayrıca 11 Mart 2017 yılından beri de YÖK üyeliğinde görev almaktadır. İlk olarak Kanal A’a 5 yıla yakın program yaparak soruları yanıtlamaya başlayan Hatipoğlu aynı zamanda Ankara’da iki yerel radyoda haftallık yayınlar yapmaktadır. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu.

2005 – 2010 yılları arasında Star TV’de iftar ve sahur programları suna Nihat Hatipoğlu Radyo ve Televizyon izleyicileri arasında en fazla tercih edilen ilahiyatçı oldu. Kırk civarında yayınlanan kaset, CD ve DVD’si bulunan Hatipoğlu’nun yurtiçi ve yurtdışı konferansları da sürekli olarak devam etmektedir.

Olup biten tüm gelişmeler şimdi akıllı telefonunda! Anlık sıcak haberler bu uygulamada! Hemen indir! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Türkiye’nin ve dünyanın nabzını tutan haber sitesinin Facebook Grubuna Katıl tartışmaları ve güncel haberleri kaçırma! >>> Haberport Facebook Grubuna Katıl!

Son Güncelleme: 03.05.2020 21:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor Aycan sevgilisi kim?
Survivor Aycan sevgilisi kim?
Survivor Nisa Bölükbaşı elendi mi, Survivor Nisa neden yok?
Survivor Nisa Bölükbaşı elendi mi, Survivor Nisa neden yok?
Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!

Popüler Haberler

2020 tüp bebek sahibi olmak isteyen vatandaşlara yapılan SGK yardım tutarları
Sokağa çıkma izin belgesi nedir? Kimler sokağa çıkma izin belgesi alabilir? İzin belgesi nereden, nasıl alınır?
Survivor final'de verilecek büyük ödül ne?
Transformers yeni filmi ne zaman vizyona girecek?
My Brilliant Friend yeni sezon ne zaman başlayacak? My Brilliant Friend 3. Sezon için onay alındı!
Payitaht Abdülhamid dizisi sezon finali ne zaman olacak? Yeni sezonda devam edecek mi?
Tüm vergiler için mi mücbir sebep hali geçerli olur mu?
Babam ile Sosyal Mesafe dizisi hangi kanalda ne zaman başlayacak?
Oppo Find X2 fiyatı ve özellikleri belli oldu
Aramızda Kalsın dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Aramızda Kalsın dizisi nerede çekildi?
Mama ve bez yardımı şartları nelerdir? Bez ve mama yardımı nasıl alınır, başvuru belgeleri nelerdir?
Baraj dizisi ne zaman başlayacak? Baraj yeni bölüm için tarih belli oldu
Ssite aidatlarında indirim yapılacak mı? Sosyal ve ortak alanların faaliyetleri durduruldu
Hayatın ne zaman normale dönecek? Dört aşamalı cafe, restoran ve işyerlerinin açılış planlaması
Spotify premium üyeliği tamamen nasıl iptal edilir, silinir?
MIUI 12 güncellemesi alacak telefonlar listesi
Bankaların Ramazan bayram kredisi kampanyaları kredi miktarları ve vade ve faiz oranları
Neşeli Günler ne zaman, nerede çekildi? Neşeli Günler filminin konusu ve oyuncuları
Her haneye 5 bin lira devlet destek ödemesi için Meclise teklif sunuldu
Sicili bozuk vatandaşlara 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi yatmaya başladı
2020 Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.