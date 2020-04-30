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ATV Nihat Hatipoğlu WhatsApp soru hattı numarası kaç?

ATV ekranlarında yayınlanan programlarında Nihat Hatipoğlu İslam dini hakkında merak edilen tüm soruların yanıtlarını veriyor. Peki Nihat Hatipoğlu'nun sunduğu programın WhatsApp soru hattı numarası kaç ? İşte detaylar..

30 Nisan 2020 Perşembe 01:59
ATV Nihat Hatipoğlu WhatsApp soru hattı numarası kaç?

Nihat Hatipoğlu ATV’de izleyiciler ile buluşmaya devam ediyor. Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor,  Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru ve Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet programları ile izleyicilerini bilgilendiren ve sorularını yanıtlayan Hatipoğlu, Whatsapp hatı üzerinden gönderilen soruların yanıtlarını da programda paylaşıyor.

Üç telefon numarasından ulaşılabilen hatta merak edilen sorularınızı Nihat Hatipoğlu’na sorarak yanıt bulmanız mümkün. Nihat Hatipoğlu’na ulaşmak için kullanılacak telefon numaraları ise:

0212 236 76 13- 0212 236 79 57- 0212 236 99 06

Eylül itibari ile programların yeni sezonuna da başlayacak olan Nihat Hatipoğlu, bu programlarında peygamberimizin yaşadığı olayları, önemli dini meseleleri ve İslam dini hakkında merak edilen tüm konuları anlatıyor.

Nihat Hatipoğlu Programlardan Ne Kadar Ücret Alıyor?

Nihat Hatipoğlu’nun programlardan ne kadar ücret aldığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bilinen kadarıyla Nihat Hatipoğlu yaptığı bir aylık program başına 600 bin TL para alıyor.

 

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Son Güncelleme: 30.04.2020 01:59
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