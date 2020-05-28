Avatar 2 çekimleri başladı; Yapımcı devam filminin konusunu açıkladı

İlk filmi 2009 yılında çıkan Avatar'ın devam filmi çekimlerine yeniden başlandı. Yeni Zelanda'da gerçekleşen çekimlere yeniden başlanmasının ardından, yapımcı Jon Landau, devam filmiyle ilgili açıklama yaptı. Avatar 2 konusu nedir? Avatar 2 Türkiye'de ne zaman gösterime girecek?

Avatar 2 çekimleri başladı; Yapımcı devam filminin konusunu açıkladı
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Koronavirüs sebebiyle ara verilen çekimlerin yeniden başlamasıyla birlikte Avatar 2’nin yapımcısı Jon Landau, salgın sebebiyle ara verilen filmin setinden birkaç fotoğraf paylaşmıştı. Landau'nun paylaştığı karelere göre  insanlar yine Pandora'da ve bir su aracı görülüyor. Yapımcı Landau ve yönetmen James Cameron, Yeni Zelanda'nın virüsle mücadeledeki başarılı politikaları sayesinde güvenle sete döndüklerini belirttiler. 


Yapımcı Jon Landau, bir radyo kanalı ile yaptığı röportaj da“Bu, Sully ailesinin ve aileyi bir arada tutanın hikâyesi. Bu filmde Jake ve Neytiri’nin bir ailesi var, evlerini terk etmeye zorlanıyorlar ve suyun üstü, etrafı ve içi de dâhil olmak üzere Pandora’nın farklı bölgelerini keşfe çıkıyorlar.” ifadelerini kullandı. 

Avatar 2 çekimleri başladı; Yapımcı devam filminin konusunu açıkladı
Devam filmiyle ilgili en büyük sorunlarından biri ise, ilk filmin üzerinden 12 yıl geçmiş olması. Seyircinin devam filmi konusunda heyecanlı olup olmadığı en büyük soru işareti. Ancak Landau bu konuda endişeli olmadığını şu sözlerle belirtti:

“İnsanlar, neden her zamankinden daha fazla bir şekilde eğlenceye yöneldi? Bence içerisinde olduğumuz dünyadan kaçmak için, hayatlarında yaşadıkları baskılardan kaçmak için. Avatar ile birlikte insanların, takip edebilecekleri inanılmaz karakterlere sahip inanılmaz bir dünyaya girmesine fırsat veriyoruz. Tıpkı Peter Jackson’ın Lord of the Rings ile yaptığı gibi. Yani yapmak istediğimiz şey bu.”

Avatar 2 çekimleri başladı; Yapımcı devam filminin konusunu açıkladı
Başrollerinde Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Kate Winslet ve Vin Diesel gibi oyuncuların yer alacağı filmin, ülkemizde Aralık 2021 tarihinde vizyona gireceği tahmin ediliyor. 


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