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Aybüke Pusat’ın yeni dizisi 50 Metrekare sosyal medyayı salladı

Netflix platformunda yayınlanacak olan yeni dizi 50 Metrekare, oyuncu kadrosu ile herkesi heyecanlandırdı. Dizinin başrolünde yer alan Aybüke Pusat'ın, yeni dizisi 50 Metrekare sosyal medyayı salladı.

17 Ocak 2020 Cuma 14:54
Aybüke Pusat’ın yeni dizisi 50 Metrekare sosyal medyayı salladı

Netflix’in yeni yerli dizisi 50 Metrekare için ünlü isimler bir araya geldi. Dizinin başrollerinde Aybüke Pusat, Engin Öztürk, Cengiz Bozkurt ve Özgür Emre Yıldırım yer alıyor.

BKM projesi olan dizinin senaryosunu, daha önce Leyla ile Mecnun dizisinin senaristliğini yapan Burak Aksak kaleme alıyor. Selçuk Aydemir’in yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin çekimleri başladı.

 Aybüke Pusat, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile hayranlarının dikkatini çekti. Sosyal platformlarda birçok takipçisi bulunan Pusat’ın paylaşımı sevenlerini heyecanlandırdı.

İşte Aybüke Pusat’ın paylaşımı:

Pusat, kısa bir süre içerisinde Twitter Türkiye gündeminde yer buldu. Güzel oyuncunun takipçileri, oyuncunun saçlarını kısalttığını fark ederek ‘’Dizi için olduğu belliydi’’ yorumunda bulundu.

Son Güncelleme: 17.01.2020 14:58
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