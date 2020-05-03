Aynen Aynen dizisi bitti mi?

Youtube üzerinde yayınlanmaya başlayıp daha sonra BluTV’ye geçen Aynen Aynen dizisinin gidişatı merak ediliyor. Mini dizi, kısa süre içersinde beğeni toplamıştı. 3 sezondur yayınlanan dizinin ilk 2 sezonunda Nilperi Şahinkaya ile Uraz Kaygılaroğlu rol almıştı. Televizyonda yayınlanan Sefirin Kızı isimli dizide rol almasından dolayı Uraz Kaygılaroğlu diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Uraz Kaygılaroğlu yerini Kerem Bursin’e bıraktı.

Nilperi Şahinkaya ve Kerem Bursin ile 3.sezonuna devam eden dizi Koronavirüs salgını nedeniyle ara vermek zorunda kaldı. İçeriği nedeni ile sık sık gündeme gelen Aynen Aynen dizisinin gidişatı merak edilmeye başlandı. Dizinin başrol oyuncusu Nilperi Şahinkaya, Youtube üzerinde programa katıldı. Burada soruları yanıtlayan Şahinkaya, dizi ile ilgili son durumları da paylaştı. Şahinkaya, dizinin sevenlerine müjdeyi vererek 4.sezonunun da yayınlanacağını ifade etti. Nilperi Şahinkaya, “Önümüzdeki sezonu çekeceğiz. Ancak kimse bilmiyor, ne zaman başlayacağımızı. Mayıs sonu gibi düşünüyoruz. Ama şimdilik düşünüyoruz sadece” diye belirtti.

Evden çekim yok

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok dizi, evden yapılan çekimlerle ekran karşısına çıkarken Nilperi Şahinkaya ev çekimlerinin güzel olmadığını belirterek, “Benim içime evden çekim sinmedi, Kerem’in içine de sinmedi. Sonra ekipçe konuştuk ve onu kenara koyduk” dedi.

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