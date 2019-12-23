Azer ile Karaca Evlenecek mi? Azer Kurtuluş Ölecek mi?

Show TV’nin en çok izlenen dizisi Çukur son bölümüyle yine gündem oldu. Diziye yeni dahil olan Kemal’in ölmesi izleyicileri bir hayli üzdü. Kemal Çukur’daki en sevilen karakterlerden bir tanesiydi. Ayrıca aşiret lideri Reşit Fazrullah da geri döndü.

Dizinin son bölümünde ne çok merak yaratan konulardan bir tanesi de Azer ile Karaca’nın evlenip evlenmeyeceği oldu.

Çukur Azer ile Karaca Evlenecek Mi?

Çukur izleyenleri Azer ile Karaca arasında başlayacak aşkı merakla bekliyor. Karaca Azer’e aşık oldu. Yamaç’ın Kemal’i öldüren Azer’den nasıl hesap soracağı ilerleyen bölümlerde belli olacak. Ancak Azer’in dizideki en sevilen oyunculardan olması Azer’in ölmeyeceği anlamına gelebilir.

Çukur’in gelecek bölümlerinde Yamaç ile Selim Azer Kurtuluş’a düşman olacak. Ancak Yamaç’ın Karaca’yı affetmesi bekleniyor. Yamaş bu konularda çok hassas davranmayı bilen birisi olarak dikkat çekiyor.

Çukur’un ilerleyen bölümlerinde Azer ile Karaca arasındaki aşkın nasıl devam edeceği merakla bekleniyor.