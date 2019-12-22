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Azize dizisi final mi olacak? Azize bitiyor mu? Azize dizisi final dedikoduları başladı!

Azize dizisi için erken final dedikoduları başladı. İstenilen reytingleri alamayan Azize dizisi final mi yapıyor, Azize bitiyor mu gibi sorular son günlerde gündeme gelmeye başladı.

22 Aralık 2019 Pazar 14:35
Azize dizisi final mi olacak? Azize bitiyor mu? Azize dizisi final dedikoduları başladı!

Kanal D’de bu sezon yayınlanmaya başlanan Azize dizisi, ilk zamanlarda Salı günü yayınlanmış ancak istenilen reytingleri alamadığı için Cumartesi gününe alınmıştı. Oyuncu kadrosu ve konusuyla bu sezon en beğenilen diziler arasına girmesi beklenen Azize dizisi, Kanal D’nin yüzünü güldüremedi. Azize beklenilen reytingleri alamadı ve final yapacağı konuşulmaya başlandı.

Azize Dizisi Final Mi Yapıyor?

Azize dizisi istenilen reytingleri alamadığı için erken final yapacak. Kanal D’den ve dizinin yapımcısından henüz açıklama yapılmadı. Ancak Azize dizisinin 28 Aralık’ta yayınlanacak bölümüyle ekranlara veda edeceği söyleniyor.

Azize Dizisi Ne Zaman Final Yapıyor?

Azize dizisi yayınlanmaya başlandığı dönemde ilk olarak Salı günleri yayınlanmıştı ancak daha sonra Cumartesi gününe taşındı. Fakat Azize dizisi bir türlü istenilen reytingleri alamadı. Azize dizisinin 28 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak bölümüyle ekran final yapacağı söyleniyor.

Son Güncelleme: 22.12.2019 14:43
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