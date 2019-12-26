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Azize dizisi final yapacak mı? Final bölümü ne zaman?

Kanal D’nin yeni dizisi Azize reytinglerde geride kalmasıyla, Azize dizisi final yapacak mı? soruları gündeme geldi. İstenilen reytingleri alamayan dizinin final tarihi belli oldu. Peki final bölümü ne zaman? İşte detaylar.

26 Aralık 2019 Perşembe 09:16
Azize dizisi final yapacak mı? Final bölümü ne zaman?

Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Azize dizisi final bölümüyle ekranlara veda edecek. Televizyondaki dizi rekabetinde geri kalarak reytinglerde istenilen seviyeye gelemeyen Azize dizisinin final bölümünün ne zaman olacağı açıklandı. Dizi bu senenin son günlerinde ekranlara veda edebilir.

Azize dizisi

Azize final mi olacak?

Oyuncu kadrosunda Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Selen Öztürk, Ufuk Şen, Efekan Can, Mustafa Avkıran ve Orhan Kılıç gibi birçok başarılı isimi bulunduran Azize dizisi sona erecek. Dizi yayın hayatına Salı günleri başlamıştı, ilerleyen süreçte Cumartesi gününe geçen dizi bugünde istediğini bulamadı. Azize dizisi 2 bölüm sonra seyirciye veda edecek.

Azize ne zaman final yapıyor?

Dizinin kesin final tarihide belli oldu. Azize 28 Aralık 2019 tarihinde final bölümüyle ekranlarda olacak. Dizinin bu hafta ve sonraki hafta ile birlikte çekimleri bitecek. Dizinin yeni yılda dizilerin yılbaşı arası verdiği tarihte değerlendirilmesi de gündeme geldi. Eğer son iki bölümde reytingler düzelirse dizi bir ihtimal yeni yılda ekranlarda olabilir.

Azize kaç bölüm düşünülmüştü?

Azize dizisi ilk olarak 13 bölüm olarak tasarlanmıştı. Ancak dizi istenilen reytingleri almayınca yayıncı kanalın diziyi 7. bölümde bitirebilme hakkı vardı. Dizi haftaya yayınlayacağı bölümünde reytingleri istenilen gibi olmazsa final yapması bekleniyor. Dizinin 7. bölümü görüp görmeyeceği ise bu haftaki reytinglere bağlı olacak.

Son Güncelleme: 26.12.2019 09:16
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