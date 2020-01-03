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Azize dizisi neden yok? Azize neden yayınlanmadı, final yaptı?

Sezona büyük umutlarla başlayan Azize dizisi için Kanal D yönetimi üzücü bir karar aldı. Azize dizisinin yeni bölümünü beklerken hüsrana uğrayan izleyiciler Azize dizisi neden yok, Azize neden yayınlanmadı final yaptı, sorularına cevap aramaya başladı. İşte Azize’nin final yapma nedeni.

03 Ocak 2020 Cuma 02:23
Azize dizisi neden yok? Azize neden yayınlanmadı, final yaptı?

Başrollerini Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in paylaştığı Azize dizisi sezona iddialı bir giriş yapmıştı. Dizinin yapımcılığını Süreç Film, senaristliğini ise Eda Teksöz üstlenmekteydi. Ancak Kanal D yönetimi dizi ile ilgili kesin bir karar alarak Azize dizisini apar topar bitirdi.

Azize neden final yapıyor?

Azize dizisinin yılbaşı arasından sonra çekimlere tekrar başlaması bekleniyordu. Ancak Kanal D dizinin düşük reytingleri nedeniyle bu dizinin 2020 yılında final yapacağını kesinleştirmişti. 2020’nin istatistiklerini etkilemek istemeyen kanal yönetimi Azize dizisini 2019 yılında bırakarak diziyi bitirme kararı aldı.

Dizi son olarak 28 Aralık’ta yayınlanan 6. Bölümü ile ekranlara gelmişti. 4 Ocak’ta yeni bölümün yayınlanması beklenirken, dizi final bölümünü yayınlamadan ekranlara veda etti.

Azize dizisinin 7. Bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak dizi için final kararı alındığı ve çekimlerin bittiği kesinleşti.

Son Güncelleme: 03.01.2020 02:23
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