Azize Dizisi Osman kimdir? Gerçek adı nedir? Cenk Kangöz hakkında bilgiler

Azize dizisinde Osman karakteri henüz dizinin ilk bölümünde Balkan’a düzenlenen silahlı saldırıdan sonra İskender’in saldırıyı düzenleyenleri tespit etmek için mafya babalarını yanına çağırdığında ilk gelen isimler arasında bulunuyordu.

Balkan’ın masanın başına geçebilmek için mafya babalarını öğrenmek zorunda olduğundan ceza evindeki tüm mafya babalarına ait dosyaları kendilerine ulaştırdığı görülmüştü.

Azize Osman kimdir?

Azize dizisi Salı günleri reytinglerde istediği neticeyi elde edemediği için Cumartesi gününe alınmıştı. Osman karakteri de zamanında çok şişman olduğu için Şişman Osman lakabıyla bilinmektedir.

Azize Cenk Kangöz kimdir?

1 Ocak 1974 tarihinde dünyaya gelen Cenk Kangöz, ilk kez 2011 yılında Kurtlar Vadisi Pusu’da rol alarak izleyicilerle tanışmıştır. Vurgun, Fatmagül’ün Suçu Ne dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Medcezir’de sergilediği performansla kitlelerce tanınmıştır.

Cenk Kangöz’ün rol aldığı yapımlar

2019 – Azize

2019 – Vurgun

2017 – Edho

2016 Kördüğüm

2016 – Diriliş Ertuğrul

2013 – Medcezir

2010 – Fatmagül’ün Suçu Ne?

2011 – Kurtlar Vadisi

Sinema filmleri

2012 – G.D.O Karakedi

2011 – Kolpaçino: Bomba

2009 – Kolpaçino: Bir şehir Efsanesi