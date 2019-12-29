Baba Parası filmini kaç kişi izledi? Baba parası filmi hafta sonu izlenme rakamları

Türk sinemasında başarı yakalamış ve çoğu kişinin sevdiği oyuncuların kadroda bulunduğu Baba Parası filminin vizyon tarihi hakkında bilgiler verildi. 3 Ocak tarihinde beyaz perdelerde, seyircilerin beğenisine sunulacak filmine kaç yaş sınırı koyulacağı da merak ediliyor. Çocukları ile birlikte Baba Parası filmine gitme isteyen anne ve babalar filmin yaş sınırı hakkında hassas davranmak üzere bu konunun araştırmalarını yapıyor.

BABA PARASI FİLMİ YAŞ SINIRI KAÇ? GİŞESİ

YAŞ SINIRI

Filmde, Ahmet Kural, Murat Cemcir ,Devrim Yakut, Rasim Öztekin ,Yağmur Tanrısevsin ,Özgür Emre Yıldırım gibi yetenekli ve başarılı oyuncuların yer alacağı Baba Parası filminin yakalayacağı gişe başarısının ne olacağı da şimdiden merak edilen diğer konulardan oldu. Çıktığı andan itibaren büyük bir başarı yakalaması beklenen filmin uzun bir süre tanıtım fragmanları yayınlanmaktaydı.

Film 10 yaş ve üzeri seyirciler için uygundur. Ayrıca olumsuz önek oluşturabilecek unsurlar içermektedir.