Babam filmi nerede çekildi? Babam filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!

Dram filmi olan Babam filminin nerede çekildiği merak ediliyor. Bir baba ile oğlunun hikayesini gözler önüne seren filmi izleyenler gözyaşlarına engel olamıyor. Başrolde Çetin Tekindor’un oynadığı filmde ayrıca Erkan Kolçak Köstendil ve Melisa Şenolsun yer alıyor.

2017 yılında Nihat Durak yönetmenliğinde çekilen filmin senaristliğini Nail Pelivan üstleniyor. Filmin çekimleri Gelibolu, Çanakkale’de yapıldı. İlk olarak filmin adının “Sardalya Kokusu” olacağı konuşulurken son dakika değişiklik yapılarak filmin adı ‘’Babam’’ oldu.

Babam Filmi Konusu ve Oyuncu Kadrosu

Yusuf Tunalı, Sardalya konserve fabrikası sahibidir. Fabrikası batmakta olan Yusuf Tunalı, fabrikanın batmaması için çaba sarf etmektedir. Karısı hayata gözlerini yumduğu için Yusuf Tunalı, zihinsel engelli oğlu Arif ile kalır. Engelli olduğu için oğlunu yıllardır kabul etmeyen Yusuf Tunalı, büyük bir sınav vermektedir. Atanamayan genç öğretmen Feride, Yusuf’un fabrikasında çalışır. Feride Arif’e karşı çok ilgilidir. Onun ilgilisi Yusuf’unda Arif’e olan bakışını değiştirecektir. Yusuf, Arif ve Feride üçlüsü iyice birbirine yakınlaşmaya başlar. Yusuf, sürpriz kararlar almaya hazırlanır.

Babam Filmi Oyuncuları

Çetin Tekindor

Melisa Şenolsun

Berker Güven

Erkan Kolçak Köstendil

Cezmi Baskın

Seray Gözler

Ali İhsan Varol

Ali Düşenkalkar

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