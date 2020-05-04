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Babam ile Sosyal Mesafe dizisi hangi kanalda ne zaman başlayacak?

Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan yeni bir dizi ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi Babam ile Sosyal Mesafe dizisi hangi kanalda ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde yer alıyor...

04 Mayıs 2020 Pazartesi 05:41
Babam ile Sosyal Mesafe dizisi hangi kanalda ne zaman başlayacak?

Yılmaz Erdoğan karantina günlerinde geçecek olan yeni dizisi Babam ile Sosyal Mesafe dizisini sevenlerine duyurdu. Başrolünde Yılmaz Erdoğan’nın yer alacağı ve yapımcılığını BKM’nin üsteleneceği dizi Mayıs sonunda izleyiciyle buluşacak.

Dizide eşiyle tartışıp oğlunun evine giden bir adamın sokağa çıkma yasağının gelmesiyle burada kalması ve evde oğluyla yaşadıkları işlenecek. Dizinin başrolü belliyken, anne ve oğlu kimin canlandıracağı ise henüz belli olmuş değil.

Yılmaz Erdoğan Kimdir?

1967’de Hakkâri’de doğan Yılmaz Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde kazandığı bölümünü okumamış, tiyatroculuğa yönelmiştir. İlk olarak Ferhan Şensoy’un Nöbetçi Tiyatrosunda başlayan Erdoğan, Bir Demet Tiyatro oyunu ile ünlenmiştir. Deneyimli oyuncu,  Organize İşler, Vizontele gibi pek çok yapımda rol almıştır.

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Son Güncelleme: 04.05.2020 05:41
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