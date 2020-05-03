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Babam ile Sosyal Mesafe dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

Ülke genelindeki mevcut korona virüs sebebiyle herkesin izole bir şekilde evlerinde kaldığı bu günlerde, çoğu kişi televizyon izleyerek vakit geçirmekte. Herkesin evlerinde kalmak zorunda olduğu bu süreç içerisinde Erdoğan tarafından tasarlanan yeni dizi hakkında dizi severler Babam ile Sosyal Mesafe dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Sorularını araştırmaya başladı. İşte dizi hakkındaki tüm bilgiler yazımızda.

03 Mayıs 2020 Pazar 17:08
Babam ile Sosyal Mesafe dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

Dizi sektöründe önde gelen isimlerden bir tanesi olan Yılmaz Erdoğan dizinin dışında tiyatro, sinema, stand-up, şiir gibi çoğu bölümde başarısını kanıtlamış ve televizyonda son dönemlerde çıkarttığı komedi projeleriyle oldukça başarılı olmaktadır. Yakın zamanda yeni projesi olan ve yine komedi türünde olacak karantina dizisiyle ekranlara çıkacak. Yakında BKM tarafından çıkartılacak olan ve herkesin evlerinde olduğu bu günlerde çoğumuzun yaşadıklarını ekranlara yansıtacak.

Babam ile sosyal mesafe dizisi ne zaman başlayacak?

Yılmaz Erdoğan yeni projesinde baba karakterine hayat verecek. ‘Babamla sosyal mesafe’ adlı dizi, bir baba ve oğlunun beraber zorlu karantina günlerinde yaşadıklarını ekranlara yansıtacak. Erdoğan, karantina bu günlerini bu projesini tasarladığı Köyceğiz bölgesinde geçirmekte ve mevcut dizinin senaryosunu yazıyor.

Hemen hemen herkesin izole olarak kaldığı bu günlerde tüm zamanımızı evlerimizde geçirmekteyiz. Bazılarımız ise bu durumdan hiçte şikayetçi değil. Ancak kalabalık olan aile ile birlikte bu karantina günlerini atlatmak zorunda kalanlar da yok değil. Yılmaz Erdoğan bunu bir projeye dönüştürerek il bölümünün senaryosunu yazdı.

Senaryoya göre, 50’li yaşlarında karısıyla tartışan bir adam oğlunun evine gidiyor, oğlu ayrı yaşıyor ve araları iyi değil. Onunla mecburiyetten bir araya gelmişken, önlemler artırılır ve salgın tehlikesi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilir. Beklenmeyen bir olay ile karşılaşan ve araları kötü olan baba ve oğlu birlikte yaşamaya çalışırlar. Bu zorlu izole günler onları belki de yeniden bir araya getirecektir.

Erdoğan tarafından baba rolünün canlandırılacağı kesin gibi gözüküyor. Oğlunu ise hangi oyuncunun oynayacağı belirlenmedi. Ev içerisinde çekimlerin gerçekleştirileceği için çok geçmeden bu konunun kesinleşip BKM tarafından çekimlerine başlanacağı düşünülmekte.

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Son Güncelleme: 03.05.2020 17:08
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