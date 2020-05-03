Babam ile Sosyal Mesafe dizisi oyuncuları kimlerdir?

Puhu TV platformu üzerinden yayınlanması beklenen diziler arasında Babam ile Sosyal Mesafe isimli dizi yer alıyor. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve oynadığı dizinin Haziran’da izleyiciyle buluşması bekleniyor. Dizinin 6 ila 8 bölümden oluşacağı tahmin ediliyor.

Babam ve Sosyal Mesafe isimli dizide eşiyle tartışan bir kişinin oğlunun evine gidip sokağa çıkma yasağı ilan edilince orda kalmak zorunda kalması ve baba oğulun arasında geçen olaylar işleniyor.

Yılmaz Erdoğan Kimdir?

Dizinin şu an belli olan tek oyuncusu Yılmaz Erdoğan. Anne ve oğula kimin hayat vereceği ise henüz belli olmuş değil.

1967’de Hakkari’de doğan Yılmaz Erdoğan, ilk deneyimi Olacak O Kadar programıdır. Bir Demet Tiyatro ile adından söz ettiren Erdoğan, komedi dünyasının en bilinen isimlerindendir. Oyunculuğun yanı sıra, seslendirme sanatçılığı, senaristlik de yapmaktadır.

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