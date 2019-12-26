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Babil dizisi hangi gün yayınlanacak? Star Tv Babil dizisi yayın günü

Star TV ekranlarında yayınlanan Babil dizisi yayın günü izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Babil dizisi hangi gün yayınlanacak? İşte Babil dizisi yayın günü hakkındaki detayların tümü…

26 Aralık 2019 Perşembe 13:49
Babil dizisi hangi gün yayınlanacak? Star Tv Babil dizisi yayın günü

Star TV ekranlarında yayınlanmasına hazırlanılan Babil dizisi hakkında izleyicilerin araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Ay Yapım tarafından ortaya konacak olan dizi seyirciler tarafından merakla bekleniyor.

Oyuncu kadrosuna bakıldığında karşımıza Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Nur Fettahoğlu, Birce Akalay ve Mesut Akusta gibi oldukça deneyimli isimlerin çıktığı Babil dizisinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar üstlenirken senaryosu ise Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel tarafından kaleme alınıyor.

Deneyimli oyuncu kadrosu ile izleyicilerin merakla beklediği dizilerden biri haline gelen Babil dizisinin hangi günlerde yayınlanacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Elde edilen bilgilere göre Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Babil dizisi her Cuma akşamı izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Babil dizisi yakında Star TV ekranlarında olacak…

Son Güncelleme: 26.12.2019 13:49
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