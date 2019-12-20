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Babil dizisi ne zaman başlayacak? Star tv yeni dizisi yeni tanıtım fragmanı yayınlandı!

Oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken Babil dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Star TV’nin yeni dizisi Babil’in yeni tanıtım fragmanı yayınlandı.

20 Aralık 2019 Cuma 20:56
Babil dizisi ne zaman başlayacak? Star tv yeni dizisi yeni tanıtım fragmanı yayınlandı!

Star TV ekranlarında başlayacak olan Babil dizisi için bekleyiş sürüyor. Ay Yapım’ın yapımını üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Halit Ergenç, Ozan Güven, Mesut Akusta, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettaoğlu gibi isimler yer alıyor. Yakında başlayacak olan dizinin ilk fragmanı yayınlandı.

Dizide oğlu için değer verdiği her şeyi hiçe sayabilecek bir babanın hikayesi anlatılacak. Halit Ergenç büyük bir yapımla televizyon ekranlarına dönüş yapacak. Aslı Enver’in de rol alacağı Babil dizisi için meraklı bekleyiş sürüyor.

Babil dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.

Babil 1. Bölüm Fragmanı

Babil Dizisinin Konusu

Babil dizisinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar yapıyor. Dizinin senaryosu ise Nuket Bıçakçı ve Özlem Yücel tarafından kaleme alındı. Babil dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.

Babil dizisinin oyuncu kadrosunda Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettaoğlu ve Mesut Akusta yer alıyor. Babil dizisi yakında Star TV’de yayın hayatına başlayacak.

Dizide bir ekonomi uzmanı olan İrfan’ın hikayesi ve haksız yere işten atılması ve oğlunun hastalanması anlatılmaktadır. İrfan’ın başı dertten kurtulmazken eşi Eda’nın çocukluk arkadaşları Egemen’den yardım almasıyla İrfan bir anda beklemediği bir maceranın içerisine girer.

İrfan evlenmek üzere olduğu eski sevgilisi İlay’ın kötü bir iş adamı olan Süleyman ile sevgili olması İrfan’ı daha da büyük dertlerin içerisine atacaktır.

Son Güncelleme: 20.12.2019 20:56
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