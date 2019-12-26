Babil dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve mekanları

Heyecanla beklenen Babil dizisinin oyuncu kadrosunda Ozan Güven, Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta yer alıyor. Güçlü kadrosuyla seyircinin dikkatini çekmeyi başaran dizinin konusu da oldukça ilgi çekici. Beyninde tümör olan oğlunun tedavisi için soygun yapan bir baba ve onun yakın arkadaşının başından geçenlerin anlatıldığı dizinin çekimlerinin nerede olacağı merak ediliyor.

Babil Dizisi Nerede Çekiliyor?

Dizide baba karakteri olan İrfan idealist bir ekonomi profesörüdür ve haksız yere işten atılır. Ayrıca 7 yaşındaki oğlunun hastalığını öğrenmesi ile birlikte hayatı alt üst olur. İş aramaya başlar ancak bir türlü bulamaz. Bütün kapılar yüzüne çarpılır. Eşi Eda ile birlikte çocuğunun ölümünü izlemek ona acı vermektedir ve bu duruma daha fazla dayanamaz. Tedavi ettirmek için gereken parayı bulmanın peşine düşer ve en yakın arkadaşı Egemen’den yardım isteyerek bir soygun planlar.

Oğlunun tedavisi için en yakın arkadaşı ile tehlikeli bir yolculuğa çıkan İrfan’ın hikayesinin anlatıldığı Babil dizisi İstanbul’da çekilmektedir. İrfan çocukluk aşkı olan İlay’ın zengin ve tehlikeli iş adamı sevgilisinin parasını çalmak için planlar yapmaya başlar. İstanbul’un farklı farklı semtlerinde çekilen dizi yeni yılda büyük ses getirecek.