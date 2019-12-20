Babil dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

Babil, Star TV ekranlarından seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi, merak edilmeye başladı. Uluç Bayraktar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme alıyor. Ay yapım tarafından hazırlanan bein CONNECT’un Digiturk platformunda yayınlanacağı söylenen ancak daha sonra televizyon dizisi olmasına karar verilen Babil dizisi Star TV üzerinden izleyenleri ile buluşacak.

Babil dizisinin konusu

Uzun zamandır hangi kanalda yayınlanacağı belirlenemeyen dizinin kanalına karar verildi. Babil dizisi Star Tv ekranlarında yayınlanacak. Dizinin konusu ise şu şekilde:

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın çocukluk arkadaşları Egemen’den yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın tehlikeli iş adamı Süleyman’ın sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe onun kurtarıcısı olabilecek mi?

Babil dizisi oyuncu kadrosu

Daha yayınlanmadan iddialı diziler arasında gösterilen dizinin oyuncu kadrosu ve hayatları:

Halit Ergenç (Akademisyen İrfan)

Babil dizisinde Akademisyen İrfan’a hayat verecek olan Halit Ergenç, 30 Nisan 1970’de İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Halit Ergenç ortaöğrenimini Beşiktaş Atatürk Lisesi'nde tamamlamıştır. 1989’da İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri'nden ikinci senesinde ayrılan Ergenç, aynı sene girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu bölümlerini bitirmiştir.

Oyunculuk kariyerinde önemli bir yere sahip olan müzikal, opera ve bale çalışmaları yapmıştır. Aynı zamanda başarılı bir tiyatro oyuncusu olan Halit Ergenç bir çok oyunda rol almıştır. Halit Ergenç televizyon kariyerinde Hiç Yoktan Aşk, Ölümün El Yazısı televizyon filmlerini, Böyle mi Olacaktı, Kara Melek, Dedem Gofret ve Ben, Esir Şehrin İnsanları, Zerda, Aliye, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin gibi başarılı dizi projelerinde rol almıştır.

Türkiye’nin en başarılı ve en çok sevilen oyuncularından biri olan Halit Ergenç, 2006 senesinde “Binbir Gece Masalları” adlı dizide başrol oynamıştır. O dönem kadın başrol oyuncusu olan Bergüzar Korel ile tanışan oyuncu, ilerleyen zamanda Bergüzar Korel ile dünya evine girmiştir. Ali adında bir çocukları bulunan çift ikinci çocuklarına hazırlanmaktadır.

Ozan Güven (Egemen)

Ozan Güven, Mayıs 1975 tarihinde Almanya’da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Moden Dans Bölümü mezunudur. İzmir Belediye Konservatuvarı’nda oyunculuk dersleri alan Ozan Güven, bu eğitimin ardından pek çok tiyatro oyununda yer almıştır. Daha sonra televizyon sektörüne giren Ozan Güven birçok başarılı dizi de rol almıştır.

2005 yılında “Bir İstanbul Masalı” dizisindeki Demir rolüyle, 2000 yılında “Balalayka” adlı yapımdaki başarısı ile ödül almıştır. Son olarak “Karakomik filmler” adlı sinema filminde rol alan başarılı oyuncu, geçtiğimiz yıl “Jet Sosyete” dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. “Fi” dizisinde Can Manay rolü ile adete izleyici kendine bağlamıştır.

Yer aldığı dizilerdeki başarısı ile adından söz ettiren Güven, Cem Yılmaz’ın sevilen filmi “Arif V 216” filminde 216 karakterine hayat vermiştir. “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde rol arkadaşları olan Halit Ergenç ve Nur Fettahoğlu ile “Babil” dizisinde yeniden rol alacak.

Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Londra'da ailesinin ikinci çocuğu olarak doğmuştur. Bir abisi bir kız kardeşi vardır. Tekstilci Babası bir Kıbrıs Türk'üdür. İlkokulu Londra'da okuyan Aslı Enver, 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra'dan İstanbul'a taşınmıştır. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

2003 yılında "Hayat Bilgisi" adlı dizide oynayan başarılı oyuncu 2007 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan "Kavak Yelleri" adlı gençlik dizisinde başrol Mine karakterini canlandırdı. 2012 yılında "Suskunlar" adlı dizi de yine başrolde yer aldı. 2013 yılında da "Kayıp" dizisinde ve "Tamam Mıyız?" sinema filminde oynadı. Son olarak ise güzel oyuncu İstanbullu Gelin adlı dizi de yer aldı.

Aslı Enver, 13 Temmuz 2012 tarihinde oyuncu Birkan Sokullu ile evlendi fakat 26 Ağustos 2015 tarihinde boşandılar.

Nur Fettahoğlu (Eda)

Nur Fettahoğlu beş çocuklu Karadenizli bir ailenin dördüncü çocuğu olarak 12 Kasım 1980’de Almanya'da dünyaya geldi. Aslen Rize’lidir. Doğumundan kısa bir süre sonra yurda geri dönen ailesiyle İstanbul'da yaşamaya başlayan Fettahoğlu, sırasıyla Beşiktaş Lisesi ve Haliç Üniversitesi Moda Tasarım bölümünden mezun oldu. Fettahoğlu, Benden Baba Olmaz ve Gönül Salıncağı'nda roller aldıktan sonra, Kanal D'nin büyük projelerinden olan Aşk-ı Memnu'da Peyker rolüyle dikkatleri üzerine çekti.

2 Ağustos 2008 tarihinde borsacı Murat Aysan'la dünyaevine giren oyuncu 2011 yılında yollarını ayırdı.

2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mahidevran Sultan karakteriyle ekran karşısına çıktı. Rol aldığı diğer yapımlar ise Filinta, Hayat Yolunda, Sana Kalbimi Verdim. En son rol aldığı dizi ise BluTv’de yayınlanan Fi dizisidir. Bu dizide Billur karakterini canlandırmıştır. Son olarak “Kardeş Çocukları” dizisinde Umay karakteri ile yine adından söz ettirmiştir.

Birce Akalay (İlay)

Haziran 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen güzel oyuncu Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde Tiyatro bölümünde eğitim görmüştür. Ardından Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Oyuncu 2004 yılında ülkemizde düzenlenen Güzellik Yarışmasında üçüncülüğü elde etmiş ve ardından ülkemizi Avrupa’da düzenlenen Güzellik Yarışmasında temsil etmiştir. Bu yarışmada da yarı finale kadar çıkmayı başarmıştır. Tescilli güzel Akalay, TV8 ve Star Tv’de spor spikerliği yapmış olmanın dışında Şampiyonlar Ligi Özel programının da sunuculuğunu üstlenmiştir.

2007 yılında Kader adlı dizide başrolde yer almıştır. Yine aynı yıl Senin Uğruna adlı dizide başrolde yer alan oyuncu, 2008 senesinde Asi adlı dizide rol almıştır. Alayına İsyan adlı dizde başrolde yer alan oyuncu bu dizide Sevtap karakterine hayat vermiştir. Daha sonra Sizi Seviyorum, Kış Masalı, Yer Gök Aşk, Ben Onu Çok Sevdim, Böyle Bitmesin, Küçük Ağa dizilerinde rol almıştır. Murat Ünalmış ve Sarp Levendoğlu ile evlenerek daha sonra ayrılmıştır.

Daha sonra Star Tv ekranlarının gençlik dizilerinden olan Hayat Bazen Tatlıdır adlı dizide Hayat öğretmene hayat vermiştir. Son olarak Kanal D ekranlarının geçen sezonda en çok beğeni toplayan dizilerinden olan siyah Beyaz Aşk adlı dizide Aslı karakterine hayat vermiştir. “Benimle Söyle” adlı ses yarışmasının sunucusu olan güzel oyuncu Babil dizisinde de adından söz ettirecek.

Mesut Akusta (Süleyman)

Şubat 1964 yılında Konya’da dünyaya gelmiştir. 1985 yılında kendi imkanlarıyla Ankara'da tiyatroya başladı. Ankara'da tiyatroya başladığı dönemlerde lisanslı kalecilik de yaptı. 1992′de İstanbul'a giderek Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1993 yılında ilk dizisi "Şen Olasın Nuri Bey" de oynadı. Mesut Akusta 1997 yılında Sinemaya "Yanlış Saksının Çiçeği" ile başladı. "Her şey Çok Güzel Olacak", "Eylül Fırtınası", "Filler ve Çimen" adlı filmlerde rol aldı. 2006 yılında Hilal Saral yönetmenliğinde çekilen "Karagümrük Yanıyor" adlı yapımda rol almıştır. Mesut Akusta,2013 yılında "Karagül" dizisinde Ece Uslu, Yavuz Bingöl ve Hilal Altınbilek ile başrolleri paylaştı.