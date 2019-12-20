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Babil dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı! Babil dizisi konusu nedir?

Duyurulduğu ilk günden beri merakla beklenen ancak öncelikle dijital ortamda gösterileceği duyurulmasına rağmen televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Babil dizisi ile ilgili detaylar bir bir gelmeye başladı. Dizinin hangi kanalda yayınlanacağı kesinleştikten sonra dizinin bekleyenleri internet üzerinden Babil dizisi hangi kanalda ve konusu nedir başlıklı haberlere yöneldi. İşte Babil dizisi hakkında tüm merak edilenler.

20 Aralık 2019 Cuma 21:19
Babil dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı! Babil dizisi konusu nedir?

Yeni sezonun en iddialı dizilerinden birisi olması planlanan ancak önce dijital ortama geleceği düşünülüp sonra televizyon ekranlarına gelmesi planlanan ve hala ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkamayan yapım Babil’den yeni fragman geldi.

Başrollerinde Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Nur Fettahoğlu, Birce Akalay ve Mesut Akusta gibi ünlü isimlerin yer aldığı Babil dizisinin detayları bir bir paylaşılmaya başlandı.

İlk olarak dijital ortamlarda izleyici ile buluşması planlanan ama daha sonra televizyon ekranlarına gelmesi kesinleşen dizinin hangi kanalda yayınlanacağı da merak konusu oldu.

babil dizisi

Babil dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

16 Aralık Pazartesi akşamı ilk fragmanı televizyon ve sosyal medya üzerinden paylaşılan dizinin Star TV ekranlarında yayınlanacağı kesinleşti.

Dizi ilk olarak Digiturk’ün intenet dizi platformu olan beIN Connect’te yayınlanacağı açıklanmıştı. Ay Yapım imzalı yapımda daha sonrasında ilginç bir gelişme sonrasında dizinin televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmasına karar verdi. Yaşanan tüm bu gelişmeler sonrasında dizinin Star TV ekranlarında yayınlanacağı kesinleşti.

Babil dizisi oyuncu kadrosu

Son dönemlerde ekranların en gözde ve en aranan oyuncularını bir araya toplayan dizinin başrolleri Babil dizisinin başrollerinde Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta vardır.

Babil dizisi künye

Yeni sezonun en önemli yapımlarından birisi olacak olan Babil dizisinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Ayrıca dizinin senaristliğini Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel yürütüyor.

Babil dizisinin konusu

İdealist bir ekonomist olan İrfan’ın(Halit Ergenç) hayatı işten kovulması ve oğlunun hastalanması ile tepe taklat olmuştur. Hayatı yavaş yavaş kararan İrfan karısı Eda’nın(Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşı Egemen’den(Ozan Güven) yardım istemesi ile hayatı karanlık bir maceranın içine sürüklenir.

Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın(Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman’ın(Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıktıktan sonra, İrfan bu macerada aşması gereken pek çok sınav olduğunun farkına varır. Bu macerada onun en büyük destekçisi belki de kurtarıcısı genç idealist kız Ayşe(Aslı Enver) olacaktır.

Son Güncelleme: 20.12.2019 21:19
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