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Babil İlay ölecek mi? Birce Akalay Babil dizisinden ayrılacak mı?

Babil dizisinde İlay karakteri Kudret'in patlamasından etkilendi. Bu süreçte Birce Akalay'ın hayat verdiği Babil İlay ölecek mi ve diziden ayrılacak mı sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte Babil dizisinin İlay'ının akıbeti.

15 Şubat 2020 Cumartesi 13:42
Babil İlay ölecek mi? Birce Akalay Babil dizisinden ayrılacak mı?

Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Babil dizisinde yeni gelişmeler yaşanmaya başlandı. Çok sayıda ünlü oyuncuyla ekranlara giriş yapan Babil oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Dram, aksiyon ve gerilimi bir arada sunan Babil dizisi sezona hızlı bir giriş yapmayı başararak Cuma günlerinin vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Kısa süre içerisinde büyük bir izleyici kitlesini arkasına alan Babil dizisinde İlay karakterinin ölüp ölmeyeceği merak edilmeye başlandı.

Babil İlay ölecek mi?

Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği Babil dizisinin başrolünü; Halit Ergenç, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Aslı Enver gibi isimler üstleniyor.

Kudret hiç beklenmedik bir şekilde bir patlama meydana getirecektir. İlay, patlamadan fazlasıyla etkilenir ve patlamaya İrfan’ın şahit olması da İlay için çok büyük bir mucize olacaktır. İrfan’ın İlay’ı kurtaracağı ihtimali üzerinde duruluyor ve Birce Akalay’ın dizideki ömrünün henüz tamamlanmadığı konuşuluyor.

Son Güncelleme: 15.02.2020 13:42
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