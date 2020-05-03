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Baraj dizisi 2. sezon devam edecek mi? Baraj yeni sezon ne zaman başlayacak?

FOX ekranlarının yeni dizisi Baraj’ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Baraj dizisi 2. sezon devam edecek mi diye soranlar için işte, detaylar…

03 Mayıs 2020 Pazar 14:46
Baraj dizisi 2. sezon devam edecek mi? Baraj yeni sezon ne zaman başlayacak?

FOX ekranlarında yayın hayatına yeni başlamasına rağmen büyük bir ilgi ile karşılaşan Baraj dizisi, Koronavirüs engeline takılmıştı. Dizinin yeni sezonda ekranlarda olup olmayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, Baraj dizisi ekranlara ne zaman dönecek diye araştırmaya başladı.

Koronavirüs salgınının yavaş yavaş etkisini azaltmaya başlamasından sonra izleyiciler tarafından dizi çekimlerinin başlayıp başlamayacağını merak konusu oldu. FOX ekranlarının sevilen yeni dizisi Baraj’da Koronavirüs engeline takılıp, çekimlerine ara verilmişti. Son gelen haberlere göre dizinin çekimlerine 27 Mayıs’tan itibaren başlanacak. Böylelikle Baraj dizisinin yeni bölümleri Haziran ayında izleyicisi ile buluşacak.

Baraj dizisi 2.sezonda devam edecek mi?

17 Mart tarihinde ilk bölümü ile FOX ekranlarına gelen Baraj dizisi sevilince, dizinin 2.sezonunun olup olmayacağı merak konusu oldu. Bir aksilik olmaması halinde dizinin 2.sezonda da devam edeceği düşünülüyor. 27 Mayıs’tan sonra dizi çekimlerine başlanması halinde dizinin 2 3 bölümü daha yayınlandıktan sonra sezona ara verecek.

 

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Son Güncelleme: 03.05.2020 14:46
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