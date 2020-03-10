Baraj dizisi ilk bölüm ne zaman? Baraj dizisi oyuncu kadrosu roller ve oyuncular

Uzun zamandır hazırlıkları devam eden ve sezona geç girecek olmasına karşın iddialı olacak olan Baraj dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Feyyaz Duman ve Biran Damla Yılmaz’ın yer alacağı Baraj dizisinin ilk bölüm tarihi açıklandı. Fox Tv ekranlarında kısa bir süre sonra izleyici ile buluşacak Baraj dizisi fragmanı ile dikkatleri üzerine çekti.

Baraj dizisi ilk bölüm ne zaman?

1977 yılında ilk defa gösterilen ve başrollerinde Türkan Şoray ile Tarık Akan’ın olduğu Baraj filminin dizi uyarlamasında sona gelindi. Baraj dizisinin ilk bölümü 17 Mart Salı akşamı saat 20.00’da Fox Tv ekranlarında olacak.

Baraj dizisinin konusu ne?

1977 yılında ki filmin dizi uyarlaması olacak ve aynı konuda ilerleyecek olan Baraj dizisi, Nazım’ın (Feyyaz Duman), intenette ki ir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi anlatılacak.

Birbirlerini hiç görmemiş olma durumları, Nehir’in fotoğraf göndermesi ile değişir. Nehir’in kendinden genç ve çok güzel olmasına karşın, yüzünde ki yara izini göstermek istemeyen Nazım Fotoğraf göndermek istemez. Sonrasında Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusu yaşayan Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir.

Nehir’in fotoğrafta ki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.

Baraj dizisi künye

Medyapım ve Yağmur Ünal tarafından ortaklaşa yapılan prodüksiyonu olan Baraj dizisinin yönetmen koltuğunda Hasan Tolga Pulat oturmaktadır.

Baraj dizisi oyuncu kadrosu

Başrollerinde son olarak Kadın dizisindeki oyunculuğu ile herkesin dikkatini toplayan Feyyaz Duman ile Kırgın Çiçekler dizisindeki rolü ile tanınan Biran Damla Yılmaz’ın yer aldığı Baraj dizisinin başrolleridir.

Baraj dizisi roller ve oyuncular

Biran Damla Yılmaz (Nehir),

Feyyaz Duman (Nazım),

Burak Yörük (Tarık),

Sumru Yavrucuk (Zerrin),

Tuna Orhan (Ekrem),

Sait Genay (Orhan),

Mesut Yılmaz (İsmet),

İhsan İlhan (Yaşar),

İman Casablanca (Ümran),

Batuhan Yüzgüleç (İbrahim),

Şamil Kafkas (Halil)

Geniş bir kadroya sahip olan Baraj dizisi aynı isimle 1977 yılında yayınlanan Yeşilçam klasiği bir filmden uyarlanmıştır. İlk bölümü 17 Mart Salı olan dizi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.