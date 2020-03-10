Baraj Dizisi kimdir? Gerçek adı nedir? Biran Damla Yıldız hakkında bilgiler

Fox TV’nin yeni dizisi Baraj 17 Mart Salı günü izleyici karşısına çıkacak. Baraj dizisinde yer alacak isimlerde bir hayli dikkat çekiyor. Dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Nehir karakteridir.

Dizinin başrollerinden biri olan Nehir, Nazım ile mesajlaşacak ve bu mesajlaşma sonucu hayatlarına devam edecek. İkili aldıkları karar doğrultusunda bambaşka bir hayata doğru yola çıkarken birbirlerine daha da çok bağlanacak. Dizide Nazım karakterine Feyyaz Duman hayat verecek.

Baraj dizisi Nehir gerçek adı, yaşı

Nehir Nazım’a artık beraber olmak istemediği söylemek istese de Nazım’ın yüzündeki iz yüzünden bundan çekinecek. Nazım aynanın karşısına geçerek yüzündeki ize bakarak Nehir’in kendisinden bu yüzden ayrılabileceğini düşünürken, Nehir’in kapısı çalar, kapıyı heyecanla açan Nehir kapıdaki kişiyi Nazım zanneder ve sarılır ancak sarıldığı kişi Kadir’dir. Nazım olanları uzaktan görür.

Ekranların yeni dizisi Baraj’da Nehir karakterine güzel oyuncu Biran Damla Yıldız hayat verecek. Biran Damla Yıldız son olarak Canevim dizisinde yer almıştı.

1997 yılında doğan genç oyuncu daha önce Kırgın Çiçekler adlı dizide Eylül karakterini canlandırmış ve büyük beğeni toplamıştı. Genç oyuncu son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde başrolde yer almıştı.

Güzel oyuncu 3 sezon boyunca devam eden Kırgın Çiçekler dizisiyle adını duyurmuş ve daha sonra ünlü yönetmen Mahsun Kırmızıgül’ün yönettiği Mucize 2 adlı sinema filminde de rol almıştı. Biran Damla Yıldız Çılgın Dershane 4 adlı sinema filminde de rol almıştı. Güzel oyuncunun ilk oyunculuk deneyimi ise Yasak adlı dizi ile olmuştu. Biran Damla Yıldız 164 cm boyunda ve 55 kilo ağırlığındadır.