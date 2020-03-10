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Baraj Dizisi müzigi Sezen Aksu - Yaralı şarkısı sözleri

Fox TV'de izleyicilerin beğenisine sunulacak olan Baraj dizisinin ilk tanıtım videosunun yayınlanmasının ardından videoda kullanılan müzik büyük ilgi çekti. Başarılı senaryo ve oyuncu kadrosuyla, ekranlara damga vuracak olan Baraj dizisinin fragmanında kullanılan müzik büyük beğeni toplayarak seyirciler arama motorlarından Baraj Dizisi müziği Sezen Aksu - Yaralı şarkısı sözleri başlığını aratmaya başladı. İşte konuya dair tüm detaylar haberimizde.

10 Mart 2020 Salı 21:51
Baraj Dizisi müzigi Sezen Aksu - Yaralı şarkısı sözleri

2020 yılı içerisinde Fox TV ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkacak olan Baraj dizisinde kullanılacak olan şarkılar fazlasıyla merak edilecek gibi görünüyor. Yazımızın içeriğinde dizide kullanılacak olan şarkıları derledik.

Baraj dizisi müziği şarkısı (Sezen Aksu – Yaralı) sözleri

İçerisinde çoğunlukla türkü barındıracak olan Baraj dizisinin ilgi çeken müziklerini bulamayan seyirciler için videolu ve aynı zamanda sözlü bir biçimde dinlemek için yazımızın devamına bakınız.

Baraj dizisi müziği şarkısı

Fox Tv’nin heyecanla beklenen yeni dizisi ‘Baraj’ın ilk fragmanı paylaşıldı. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte içerisinde bulunan Sezen Aksu şarkısı da büyük merak uyandırdı. Bunun dışında dizinin başlama tarihi de belli oldu. Başrollerini Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Feyyaz Duman, Sumru Yavrucuk ve Tuna Orhan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Baraj dizisinin 17 Mart Salı günü Fox TV’de başlaması bekleniyor. Bu yazımızda dizinin kullandığı şarkıları ve sözlerini paylaşacağız.

Baraj dizisinde bulunan yaralı, tepeden tınağa herkes yaralı diye şarkıya giren Sezen Aksu şarkısı ile başlamış oldu. 8 Mart 2020 tarihinde Pazar günü akşamı seyirci karşısına çıkacak oan dizinin tanıtım videosu içeriğinde Sezen Aksu’nun yaralı adlı şarkısı kullanılarak büyük bir dikkat çekti. Bunun ardından dizide çalan şarkının kime ait olduğunu bilmeyen kişiler yazdığımız bu yazıda, dizide çalacak olan tüm şarkıları derlemeyi düşünüyoruz. Bununla birlikte dizide çalan tüm jenerik müzikleri de dahil fon türkülerini de sizlere aktaracağız.

Baraj dizisi fragmanda çalan Sezen Aksu yaralı şarkısı sözleri

Ne zaman canın yansa bu kadar derinden

Sanırsın mümkün değil bir daha üzülmen

Ne inat ne gözü kara ne dayanıklı yürek

Acıyor aynı yerden her şeye rağmen

Ne akıl kâr ediyor ne fikir o sırada

Biliyorsun, geçiyor zamanla ama ne fayda

Yaralı, tepeden tınağa herkes yaralı,

Alışılmıyor acıya; yok kaidesi, kuralı

Kanayıp ne kadar tutabilirsin gül uğruna dikeni?

Ne gelen anladı ne giden olanı biteni

Adıyorum aşka geri kalanımı

Suya söyledim gitti en son yalanımı

Aşkın da en hesapsız kitapsız olanını

Yaşamazsam kara kaplıya kaydedin beni

Adıyorum aşka geri kalanımı

Suya söyledim gitti en son yalanımı

Aşkın da en hesapsız kitapsız olanını

Yaşamazsam kara kaplıya kaydedin beni

Ne zaman canın yansa bu kadar derinden

Sanırsın, mümkün değil bir daha üzülmen

Ne inat ne gözü kara ne dayanıklı yürek

Acıyor aynı yerden her şeye rağmen

Ne akıl kar ediyor ne fikir o sırada

Biliyorsun, geçiyor zamanla ama ne fayda

Yaralı, tepeden tınağa herkes yaralı

Alışılmıyor acıya; yok kaidesi, kuralı

Kanayıp ne kadar tutabilirsin gül uğruna dikeni

Ne gelen anladı ne giden olanı biteni

Adıyorum aşka geri kalalımı

Suya söyledim gitti en son yalanımı

Aşkın da en hesapsız kitapsız olanını

Yaşamazsam kara kaplıya kaydedin beni

Adıyorum aşka geri kalanımı

Suya söyledim gitti en son yalanımı

Aşkın da en hesapsız kitapsız olanını

Yaşamazsam kara kaplıya kaydedin beni

Baraj dizisi müziği şarkısı Sezen Aksu’nun sesinden dinlediğimiz Yaralı şarkısı

Son Güncelleme: 10.03.2020 21:51
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