Baraj Dizisi müzigi Sezen Aksu - Yaralı şarkısı sözleri

2020 yılı içerisinde Fox TV ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkacak olan Baraj dizisinde kullanılacak olan şarkılar fazlasıyla merak edilecek gibi görünüyor. Yazımızın içeriğinde dizide kullanılacak olan şarkıları derledik.
Baraj dizisi müziği şarkısı (Sezen Aksu – Yaralı) sözleri
İçerisinde çoğunlukla türkü barındıracak olan Baraj dizisinin ilgi çeken müziklerini bulamayan seyirciler için videolu ve aynı zamanda sözlü bir biçimde dinlemek için yazımızın devamına bakınız.
Baraj dizisi müziği şarkısı
Fox Tv’nin heyecanla beklenen yeni dizisi ‘Baraj’ın ilk fragmanı paylaşıldı. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte içerisinde bulunan Sezen Aksu şarkısı da büyük merak uyandırdı. Bunun dışında dizinin başlama tarihi de belli oldu. Başrollerini Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Feyyaz Duman, Sumru Yavrucuk ve Tuna Orhan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Baraj dizisinin 17 Mart Salı günü Fox TV’de başlaması bekleniyor. Bu yazımızda dizinin kullandığı şarkıları ve sözlerini paylaşacağız.
Baraj dizisinde bulunan yaralı, tepeden tınağa herkes yaralı diye şarkıya giren Sezen Aksu şarkısı ile başlamış oldu. 8 Mart 2020 tarihinde Pazar günü akşamı seyirci karşısına çıkacak oan dizinin tanıtım videosu içeriğinde Sezen Aksu’nun yaralı adlı şarkısı kullanılarak büyük bir dikkat çekti. Bunun ardından dizide çalan şarkının kime ait olduğunu bilmeyen kişiler yazdığımız bu yazıda, dizide çalacak olan tüm şarkıları derlemeyi düşünüyoruz. Bununla birlikte dizide çalan tüm jenerik müzikleri de dahil fon türkülerini de sizlere aktaracağız.
Baraj dizisi fragmanda çalan Sezen Aksu yaralı şarkısı sözleri
Ne zaman canın yansa bu kadar derinden
Sanırsın mümkün değil bir daha üzülmen
Ne inat ne gözü kara ne dayanıklı yürek
Acıyor aynı yerden her şeye rağmen
Ne akıl kâr ediyor ne fikir o sırada
Biliyorsun, geçiyor zamanla ama ne fayda
Yaralı, tepeden tınağa herkes yaralı,
Alışılmıyor acıya; yok kaidesi, kuralı
Kanayıp ne kadar tutabilirsin gül uğruna dikeni?
Ne gelen anladı ne giden olanı biteni
Adıyorum aşka geri kalanımı
Suya söyledim gitti en son yalanımı
Aşkın da en hesapsız kitapsız olanını
Yaşamazsam kara kaplıya kaydedin beni
Adıyorum aşka geri kalanımı
Suya söyledim gitti en son yalanımı
Yaşamazsam kara kaplıya kaydedin beni
Ne zaman canın yansa bu kadar derinden
Sanırsın, mümkün değil bir daha üzülmen
Ne inat ne gözü kara ne dayanıklı yürek
Acıyor aynı yerden her şeye rağmen
Ne akıl kar ediyor ne fikir o sırada
Biliyorsun, geçiyor zamanla ama ne fayda
Yaralı, tepeden tınağa herkes yaralı
Alışılmıyor acıya; yok kaidesi, kuralı
Kanayıp ne kadar tutabilirsin gül uğruna dikeni
Ne gelen anladı ne giden olanı biteni
Adıyorum aşka geri kalalımı
Suya söyledim gitti en son yalanımı
Aşkın da en hesapsız kitapsız olanını
Yaşamazsam kara kaplıya kaydedin beni
Adıyorum aşka geri kalanımı
Suya söyledim gitti en son yalanımı
Aşkın da en hesapsız kitapsız olanını
Yaşamazsam kara kaplıya kaydedin beni